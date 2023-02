AU, BILALE! Iako mu je Maja Marinković dala ''ZELENO SVETLO'' da joj saspe sve u lice, on i dalje NE SME ništa da joj kaže! ŠOK!

Kako je po napuštanju Bele kuće, Adam Đogani za vođu imenovao Bilala Brajlovića, on je počeo sa podelom budžeta.

Kako je usledio trenutak da svojoj, i dalje rijaliti supruzi i bivšoj devojci, Maji Marinković da budžet, on je pokušao da vrda. Naime, on je mali budžet koji joj je dodelio obrazložio tako da Maja ima dovoljno para koje joj je on ostavio i koje je podelila.

Maja je odmah skočila na ovu rečenicu, te mu je sasula u lice kako treba da joj kaže sve što joj zamera, jer je po njegovom napuštanju rijalitija, pogazila ono što mu je obećala, te i da ne mora da je ogovara kod Slađe Lazić i ostalih zadrugara.

Ono što je mnogima zapalo za oko i uši jeste to da Brajlović, iako je ušao zagrejan i svojim ulaskom je pomrsio mnoge konce u odnosima u Beloj kući, on i dalje ne sme ništa da joj kaže, iako mu je ona za to dala "zeleno svetlo".

Kako će se na dalje odvijati situacija između njih dvoje, ostaje nam samo da ispratimo, a detaljniju situaciju sa podele budžeta, pogledajte u nastavku:

