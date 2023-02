'NEĆU MU PRUŽITI SVE, DA BI ZNAO KAKO JE TO KAD JE NEŠTO USKRAĆENO!' Sajsi MC otvorila dušu o trudnoći, pa priznala koja joj to stvar ne ide od ruke!

Reperka Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC, nedavno je iznenadila javnost lepim vestima, a sada je progovorila o trudnoći i majčinstvu.

Sajsi, koja je zgazila u petu deceniju života, vešto je krila od javnosti na je u drugom stanju, sve dok se nedavno nije pojavila u haljini koja ponosno ističe trudnički stomak.

Ona trudničke dane provodi sa suprugom Markom Trmčićerm Krsmom, frontmenom pank benda "JNA", sa kojim je u braku dve i po godine, a ssada je ottkrila kako su njeni najbliži reagovali kada su saznali da će se ostvariti u ulozi majke.

- Niko osim supruga nije ni znao da sam trudna, sve dok nisam uradila prenatalne testove koji su mi kao starijoj trudnici bili obavezni. Nisam želela da se od toga pravi neka fama. Bila sam i više nego zbunjena njihovim reakcijama. Brat, koji živi u Americi, zaplakao je i otvorio rakiju staru mnogo godina da nazdravimo. Ja nisam imala takav osecaj, bila sam, blago rečeno, zatečena i obuzeli su me brojni strahovi, ali i pogrešna uverenja o drugom stanju. Zbog toga mi je bilo mnogo lakše da se sa svim tim nosim ako to niko iz moje okoline ne zna i zato sam bila u "ilegali" - rekla je Ivana, pa istakla da je neke od strahova i predrasuda uspela da razbije:

- Prvo mi je bila zastrašujuća pomisao da će se moje telo deformisati, ali sam to uspela da prevaziđem. Tokom godina sam čula mnogo loših priča, da u trudnoći ispadaju zubi, opada kosa i bila sam ubeđena da se to dešava svima. U početku se nisam osećala nimalo blaženo, posebno zbog mučnina koje su bile iscrpljujuce, ali sam se smirila kad su mi doktori objasnili da su one dobar znak.

Iako se trudi da ispoštuje sve savete lekara i živi zdravo, jedna stvar joj ne ide od ruke. - Muči me nesanica, a o svemu drugome vodim računa, možda ne baš u tolikoj meri kao što to radi neko ko vodi drugačiji život. Nisam od onih trudnica koje ne podižu nista teže od kašike. To je sasvim u redu, jer svako ima pravo na izbor, dok ja regularno obavljam sve kućne poslove, samo se brže umaram. Onda se malo odmorim, pa nastavim dalje.

Reperka ističe da nije od onih trudnica koje čitaju knjige o roditeljstvu i odlaze na časove vezane za odgoj i negu deteta.

- Kada me je suprug nedavno pitao da li hoću da idem na neku radionicu o dojenju, samouvereno sam mu rekla da mislim da ću umeti da podojim dete. Za to sam sigurna da ću se snaći, za razliku od kupanja. Sad se oko svega mnogo filozofira, a mene su, recimo, kupali tako što bi me stavili na ruku i pod tuš ili slavinu. U vreme kad sam odrastala nije bilo toliko pomagala za bebe, dok je danas sve dostupno - priznala je ona i naglasila da neće biti jedna od majki koje će detetu obezbediti sve što poželi.

Ipak, nisam od onih koji smatraju da detetu treba obezbediti sve, pre sam za varijantu da mu neće ništa biti ukoliko mu nešto i zafali. I meni je dosta toga falilo kad sam bila mala, na primer, dugo nisam imala svoj krevet, pa sam spavala na poljskom. Svom detetu sigurno necu nabaviti neki "spejs-šatl", a i kasnije, kad bude malo poraslo, čak i ako budem imala mogućnosti da mu pružim sve, ipak to neću učiniti, da bi znalo kako je to kad ti je nešto uskraćeno. Zasad je to neka moja intimna škola roditeljstva - rekla je Sajsi MC za medije.

Autor: N.Ž.