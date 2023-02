'NISAM TROŠIO NA DROGU, VEĆ NA ŽENE' Era Ojdanić otkrio svoj najveći porok, pa priznao: Bežim od ALJKAVIH PEVAČICA!

Folker Era Ojdanić tvrdi da su žene jedini porok koji ima, ali da nikad nije voleo da bude u društvu aljkavih pevačica!

On je ispričao da je bolje da muškarac bude ženskaroš nego kockar jer to, za razliku od bacanja para na rulet i u kladionicama, ne ostavlja velike posledice

Moj porok su ceo život bile žene, nikad nisam trošio na kocku ili na razvrat, nikad na drogu. Ako gledate s čime su moje kolege imale problema, videćete da je to sve s porocima bila opasna stvar. Trošio sam na lepe žene, na kupovinu poklona i udovoljavanje njima, nikad sve u kockarnicu. Čak sam i prozivao kolege koje se kockaju, pa setite se samo šta sam govorio Lepi Lukić! Ona je često umela da bude ljuta na sebe zbog tog poroka, ali je, srećom, imala granicu. Znala je kad treba da stane - priča Ojdanić i nastavlja:

- Istina je da, iako koketiram i s koleginicama, ne volim one aljkave, a ima ih, verujte, dosta. Neke na estradi ne skidaju šminku po pet dana, ne znam kako žive same sa sobom. Staru ne skidaju, a novu samo dodaju, na šta to liči?! Ne znam. Žena mora da bude pedantna, kao ja u manirima. Svaka žena se u mom prisustvu uvek osećala kao dama, ma čime se bavila.

Era tvrdi da bi svako ko se kocka pare mogao da uloži u nešto drugo i bolje i da bismo, u tom slučaju, bili zdravije društvo.

- Zamislite da neko ko se kocka da novac u pametnije svrhe? Pa ova država bi bila bolje mesto - kaže Era, pa se priseća vremena kad se spekulisalo da je koristio usluge prostitutki:

Jedno vreme se pričalo da sam neke devojke plaćao 20 evra po satu samo da mi prave društvo u kafani i celu noć sede sa mnom. Pa da li vam to liči na mene?! Meni se žene nabacuju sad u ovim godinama, a zamislite kako je bilo kad sam bio mlađi. Ljudi će uvek pričati. Svakako nemam ništa protiv dama koje naplaćuju seksualne usluge. Na to gledam kao na regularan posao.

Imao sam više žena nego para

Era kaže da je tokom karijere mnogo zaradio, ali da je veći broj koji se tiče toga koliko je žena odveo u krevet:

Više sam u životu imao žena nego para! Na mojim nastupima se pucalo, ali, srećom, to su najviše bili aplauzi. Od malih nogu sam bio taj koji je iznosio bakšiš. Uvek sam davao sve od sebe da publika bude zadovoljna, a šarm je bio zaslužan za to da budem veliki švaler. Ponekad počnem da kunem bivše ljubavi, pa kažem: "Dabogda umrla za mnom." Ko ne oseti ljubav, džaba pare, kamioni, avioni. Treba voleti i biti voljen. Koju ja pelcujem, ta i ne pomisli na drugoga!

Autor: PINK.RS