Aca Bulić, bivši dečko Ane Ćuričić, koja se trenutno nalazi u Zadruzi zbog bivšeg nevenčanog muža Zvezdan Slavnica, otkrio je sve detalje odnosa Zvezdana i Ane.

Poznato je da je Dragan Aca Bulić svojevremeno bio u vezi sa Anom Ćurčić, koja je javnosti postala poznata nakon što je ušla u šestu sezonu rijalitija "Zadruga" kako bi se obračunala sa svojim partnerom Zvezdanom Slavnićem koji ju je javno prevario. Bulić je najpre otkrio detalje svoje veze sa Anom, kao i teškog perioda koji su prošli kada su izgubili bebu. Otkrio je kakav su odnos imali Ana i Zvezdan, koliku podršku Ana ima od njega.

- Prvenstveno me je iznenadio odnos nje i Zvezdana. Nisam očekivao svađu, nisam očekivao pretnje, nisam očekivao taj strah koji vidim kod nje u očima. Znao sam da je to ljubav, tako ih znam i iznenadilo me je ovo, lično mi se ovo ne sviđa - počinje Bulić i dodaje da nikada nije čuo, niti mu se ona požalila da je fizički zlostavljana.

On je potom otkrio šta ga iznenađuje kod Ane, ali i kod Zvezdana.

Očigledno je da ona ne ide do kraja, da i dalje postoji ljubav prema njemu i da ne želi da završi. Nije mi to prirodno za nju - priča Bulić i dodaje da se nada da Slavnić nije onakav kakvim se predstavlja, kao i da oseća da je Ani potrebna njegova pomoć.

Ja se iskreno nadam da to nije on, možda je to šou. Ja sam prepoznao da ona traži moju pomoć i to je ono što me je pogodilo, mislim da i jedno i drugo su dugo u vezi, da tu ima dosta neraščišćenih stvari, nije lako preseći, ljubavi definitivno ima i možda su to razlozi zašto se to toliko rasteže i mrcvari i ne pokazuju sliku kakvi su napolju - rekao je Bulić, pa se osvrnuo na Zvezdanov odnos prema Ani.

- Ako su stvarna dešavanja ne slažem se sa time, nije mi lepo to što vidim, čujem i osećam, ne prija mi. To je uglavnom tenzija, strah, manipulacija, toksični odnosi, a oni i jedno i drugo imaju mnogo veće kvalitete da pokažu i prikažu nego što je ucveljena žena i bivši dečko sa koledža.

Aca Bulić ističe i da ne misli da ga se Zvezdan plaši, kao i da razume zašto ne želi da pominje njegovo ime.

- Ne verujem da me se plaši. Razumem, to je muška stvar, ne ide da žena spominje nekog drugog muškarca, to su neka nepisana pravila, obično se budi inat i ljubomora. Međutim, čim je imala potrebu za tim, nešto se desilo. Kako je on to primio, ne interesuje me, mene interesuje da ona bude zaštićena tamo, da je niko ne dira ni psihički ni fizički i to me iznenađuje jer mi deluje da nema zaštitu tamo - iskren je on i otkriva da misli da bi joj značilo da je on sada pored nje.

- Sigurno bi joj značilo. Ne verujem da bih loše uticao na Zvezdana, a što se tiče Ane kao i svaka povređena žena treba joj dati podršku, ljubav, smeha.

Autor: pink.rs