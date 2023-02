TRAUMATIČNO ISKUSTVO! Biković bio u avionu koji pada, za 23 sekunde pao 3.000 metara: Noge su mi otišle gore, nisam znao gde sam

Glumac Miloš Biković imao je rizično snimanje kada je bio u avionu koji pada. Naime, radi se o filmu čija se radnja odvija u Kosmosu.

- Nisam bio u Kosmosu, ali sam bio u bestežinskom stanju, to se postiže tako što se nalazite u avionu koji pada. Avion poleti na 9.000 metara i onda pada do 6.000 metara, to je nekih 23 sekunde i tako 10 puta, pa se dosipa gorivo i onda opet. Noge odu gore, ne znate šta je gore, šta je dole. Neverovatan je osećaj, trepavice su četiri puta teže - pričao je Biković, pa dodao:

- Ja sam išao na 4G, da sam išao na više morao bih da radim sken glave jer može da se desi da prsne kapilar u mozgu. To je ipak pritisak na ceo organizam. Reditelj i glavna glumica su bili u Kosmosu, u ovom filmu stvarno ćemo gledati materijal koji je snimljen tamo. Voleo bih da sam išao, ali sam zahvalan što učestvujem u takvom filmu. Retko kad znate da kad nešto snimate da to ulazi u istoriju - rekao je Biković u jednoj emisiji.

Autor: pink.rs