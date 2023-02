OVA PEVAČICA JE NEKAD BILA MUŠKO! Proslavila se u muzičkom takmičenju, pa otišla iz Srbije i promenila pol

Filip Janevski oduševio je sve svojim učešćem u popularnom takmičenju "X Faktor", a u međuvremenu se podvrgao hormonskim terapijama i danas izgleda zaista kao žena.

Svi se sećaju prvog pojavljivanja učesnika "X Faktora" Filipa Janevskog Fifija, koji se u muzičkom šou-programu pojavio u štiklama i sa kratkom kosom, za sebe je tada rekao da je transseksualac. Odmah nakon toga, usledili su komentari žirija, koji su se mesecimna prepričavali.

Nakon takmičenja, Fifi je napustio Srbiju i odselio se u Švedsku. Tamo je imao hormonsku terapiju i potom promenio pol, a onda i ugradio silikone. Fifi danas ima dugu kosu i grudi, pa i izgleda kao žene. Na društvenim mrežama pišem u ženskom rodu, a i dalje se bavi muzikom.

- Beograd je predivan grad. Upoznala sam veliki broj dobrih i kul ljudi koji su me prihvatili baš ovakvu kakva jesam, iako to nisam očekivala. Pročitala sam nedavno da su me napali u jednom taksiju, međutim to moram da demantujem jer je laž. Imala sam samo jedan mali incident kada sam prvi put došla, bila su neka dobacivanja, ali ništa strašno –pričala je Fifi i otkrila šta joj je najviše smetalo kada se prvi put pojavila na sceni „X faktora”.

- Ljudi nisu obraćali pažnju na to koliko dobro pevam, već su samo komentarisali to što sam transrodna osoba. Sva sreća, ima ljudi koje ne zanima kakva je moja seksualna orijentacija i zato volim svoje fanove i one koji me poštuju.

- Otkako sam se rodila, znala sam da sam devojčica. Nikada se nisam čak ni ponašala kao muškarac. Pošto imam muški polni organ, to je jedino što me ne čini pravom ženom. Sa pet godina postala sam svesna „problema” jer sam tad provalila da nešto sa mnom nije u redu. Htela sam da se šminkam, da se oblačim kao princeza, a to mi roditelji nisu dozvoljavali i tada sam shvatila da sam rođena u pogrešnom telu – otkrila je Fifi svojevremeno.

