Pobesneo zbog ovog Marijinog postupka!

Nakon što je Marija Kulić uzela lekove i vitamine od bolesnog Lazara Čolića Zole, koje je on dobio od Miljane, za Pink.rs se oglasio Zolin prijatelj Ivica Aritmagić, koji nije krio bez zbog ovog postupka Kulićke.

- Marija Kulić pala na testu humanosti i morala. Ne mogu verovati da nekom ko je bolestan, leži bespomoćan u krevetu Marija Kulić dođe i odnese lekove, vitamine i minarele. To mugu samo oni koji si pakosni i bez morala. Zolu je prehlada smorila i čovek je legao u krevet. Da Marija Kulić kao majka tako drsko dođe do Zole i odnese sve što je Miljana donela, pa ako niko u Zadruzi nema osećaj majke trebalo bi Marija Kulić da uzme u obzir da Zolina majka to sve gleda, da narod to gleda, a što je najbitnije da ti lekovi treba da pomognu Zoli ili bilo kome da ozdrave - rekao je Ivica za Pink.rs i dodao:

- Znao sam da je Marija Kulić sa svojim stavom i komentarima u Zadruzi zlobna žena, ali da se pozdravila sa moralom i humanošću nisam mogao da verujem. Miljana Kulić poseduje svega u sebi, ali i svemu tome ima i humanosti i morala, za razliku od svoje majke - poručio je Ivica za Pink.rs.

Autor: D. T.