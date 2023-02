OVAKAV HAOS SE NE PAMTI! Miljana otpisala i Bebicu i Zolu, Milica zapenila na Bilala, a Car i Macanović podigli Belu kuću na noge ŽESTOKIM SUKOBOM!

Ne smiruju se!

Prethodnu noć na velelepnom imanju Zadruge obeležila je fantastična žurka, a zadrugare je uveseljavala Lena Čolak.

Filip Car održao Aleksandri Nikolić lekciju o ljubavnim odnosima, pa je prekoreo zbog smeškanja Zvezdanu Slavniću.

Dovela me je u situaciju rastrojstva. Ona je prevrnula ceo rehab na mene. Ona istupa od naših dogovora, a ne ja. Ja, koji neke svari trpim i moram da slušam se dovedem u situaciju da ti biraš koga ću ja da je*em. To ti je kriva adresa. Ja ne mogu da budem bolji, nego što sam sad. Pazim gde gledam, gde hodam. Jedino tange da obučem a ti da me iz*ebeš. Ja sam videla da si mahinalno pogledala(Zvezdana) nekog, a ispada da se ti smeješ, kad se smeje i on. Ja sam je zvao u rehah, ona ne želi. Ja sma otišao, vratio se, a ona sedi pored Zvezdana. U utorak sam bio pijan, ona mi je došla i rekla da joj je Zvezdan doneo vino. To je trebalo da mi kaže kad se otreznim. Ja sam za neke stvari kriv, nisam rerkao da se ti loše ponašaš. Nemamo peroblem. U utorak i četvrak su se desila sr*anja. Ako smo se svađali oko sedenja pored Janjuša i Zvezdana, onda nemaš tu šta da tražiš. Mene nije bilo tu, ti si odmah našla da sedneš tu. Ti ne kapiraš šta sve to budi u meni. Onda me dovodiš u situaciju da ja radim duplo gore. Ako si tiu opuštena, i ja ću biti. - kazao je Car.

Milica Veselinović se spremila i stigla na žurku, te došla kod Bilala Brajlovića, koji ju je prigrlio, a u jednom trenutku je hteo da je poljubi ali u tome nije uspeo.

Zadruga 6 - Milica priča Bilalu da će dobiti poljubac kad bude naučio da se ponaša - 22.02.2023. pic.twitter.com/ejPYFzOZs7 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. фебруар 2023.

Bilal Brajlović je došao i do Ane Spasojević na sinoćnoj žurki, a ona je želela da ode ranije iz kazina. On joj to nije dozvolio.

Zadruga 6 - Bilal ne dozvoljava Ani da ode sa žurke - 22.02.2023. pic.twitter.com/nuqfntGWxJ — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. фебруар 2023.

Bilal Brajlović prišao je Milici Veselinović, te joj se približio na milimetar od njenih usana, a ublizinji njih nalazila se Maja Marinković, koja je veselo igrala uz pesmu. On je pokušao da stavi bivšoj do znanja da je njihovu ljubav stavio tačku, ali je Marinkovićeva na njegov postupak reagovala podsmehom.

Zadruga 6 - Bilal i Milica zaplesali zajedno, Maja im se podsmeva -22.02.2023. pic.twitter.com/ycFzIgN6Km — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. фебруар 2023.

Međutim Milica je napravila Bilalu ljubomornu scenu jer je pričao sa Anom Spasojević.

Bilal Brajlović je na kratko napustio žurku i otišao do hodnika hotela, gde je ispušio cigaretu sa Majom Kovačević i Sofijom Unom Manić. Maju je zanimao odnos Bilala i Milice,

Filip Car požalio se Marku Janjuševiću Janjušu na svoje ljubavne izbore, te je istakao da se njegov drugar Jaško nije obrukao koliko i on, što je Janjušević negirao. Car se pokajao zbog svih devojka sa kojima je bio.

Anđela Đuričić prepričala je Ani Spasojević detalje njenog raskida, a potom i pomirenja sa Zvezdanom Slavnićem, te su iskoristile priliku da izvređaju Anu Ćurčić.

Kad je Matora tokom izlaganja rekla da postoji jedna stvar koja mi smeta, a govorim da nije tako, ja sam zaplakala. Ja sam rekla Zvezdanu da nije zaljubljen u mene, kao što sam ja u njega. Rekla sam mu da je sa mnom zato što se zavozao, ali da smatram da se nikada ne bi pomirio sa njom(Anom). Rekla sam da mislim već duže vreme da želi da bude u kratkim vezicama, a ne u ozbiljnom odnosu - rekla je Anđela.

Je l' ti imaš neki osećaj u sebi da je tako? - upitala je Ana.

Sad ću ti reći. Zvezdan je bio u šoku zbog moje izjave, a Ana se ubacila, rekla je: ''Plači, i ja sam plakala!'' Onda je rekla: ''Ukoliko su ti takve emiocije, što ne pređeš preko toga?'' Ja sam uzvrsatila, pitala sam je što ne oprosti Zvezdanu mene, ako je to lako. Činjenica je da smo joj mi to priredili, ali je stvar u tome što je to emitovano, pa sad ne može - rekla je Anđela.

Sanja Grujić je danas razgovarala sa Anom Ćurčić o sukobima sa Markom Stefanovićem, a večeras je došao red i na njega. On je Ani otvorio dušu tokom žurke.

Ona mi je ispričala da joj se jela pašteta i da si je ti gađao. Mene zanima da mi kažeš. Znaš kako mi izgledaš, imaš momente Zvezdanove, koji nisu pohvalni. Da li si napolju agresivan sa devojkama? Da li si neko ko manipuliše? Ja to tako vidim - pitala je Ana.

Ja više nisam srećan, zato sam izašao iz odnosa. Tako sam se ponašao kad je ona prva. Udarila mi je nekoliko puta šamar. Prećutao sam nekoliko puta. Sa tim stvarima se nisam susretao, da mene neko udara, grebe, vređa. Posle priča da joj je žao. Ako joj je žao, ne ponavlja te stvari. Pokazao sam nasilnost i vređane prema devojci. Ona posle udaranja mene govori da brat i ja tučemo majku kod kuće. Zašto? Jer nisam napravio salatu kako treba. Ona meni i dan danas prebacuje onaj jastuk sa Anđelom, iako se vidi da ne gledam u Anđelu. Iskompleksirana je, okreće sve u svoju korist. Ja sam se zaljubio, ne krijem to, ali ne volim takav odnos, nisam navikao na to. To je psihičko maltretiranje, psihički sam oslabio zbog ispiranja mozga. Napada, napad je najbolja odbrana - pričao je Marko.

Ana Ćurčić je nakon toga razgovarala sa Milicom Veselinović koja se požalila na Bilala Brajlovića. Naime, Milica je bila kivna na Bilalovo ponašanje, jer je moli da bude sa njim, a onda priča i muva se sa drugim devojkama.

Sanja Grujić je u pušionici napravila ljubomornu scenu Marku Stefanoviću zbog toga što je sat vremena pričao na krevetu sa Anom Ćurčić.

Miljana Kulić je prošle noći zaboravila na sve probleme sa Bebicom i Zolom i prepustila se vrelom plesu sa Marko Markovićem kojeg je čak i poljubila.

Zadruga 6 - U zagrljaju zgodnog Crnogorca! Miksi se opustila, pa poljubila Marka Markovića! - 22.02.2026. pic.twitter.com/52VKvwT9M9 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. фебруар 2023.

Filip Car je na kratko došao do rehaba, gde je sreo Aleksandru Nikolić, izljubio je, pa joj poručio da je trebalo da dođe na žurku sa njim.

Nenad Macanović Bebica pokušao je da Miljani Kulić skrene pažnju koju je okupirao Lazar Čolić Zola, ali mu je plan pošao po zlu.

Zadruiga 6 - Milksi zanemarila Bebicu, ozarila se kad je Zola stao pored nje - 22.02.2023. pic.twitter.com/h4GKzdI3nk — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. фебруар 2023.

Sanja Grujić je izljubomorisala Marku Stefanoviću zbog razgovora sa Anom Ćurčić koji je trajao sat vremena, a onda je u spavaćoj sobi došlo do karambola da je moralo i obezbeđenje da reaguje.

Nenad Macanović Bebica pokušao je da animira Miljanu Kulić, kojoj je pažnju okupirao bivši partner Lazar Čolić Zola. Miljana je nakon toga priznala Zoli da joj nedostaje.

Miljana je pokušala da se pomiri sa Zolom, a kako joj to nije uspelo, otišla je nazad do kazina, pripila se uz Bilala Brajlovića i pokušavala je da ga poljubi.

Miljana nije odustajala od namere da poljubi Bilala što je u jednom momentu i uradila.

Filip Car osvojio je na ruletu tokom žurke poveću svotu nova, te je otišao do spavaće sobe da se pohvali zadrugarima i obavesti ih da im neće dati ni dinara.

Miljana Kulić primetila je Lazara Čolića Zolu na garnituri, te se odmah zaputila ka njemu, kako bi pokušala da smekša njegoovo srce i priseti ga starih dana.

Nakon toga Miljana se našla u pušionici sa Zolom, Bebicom i Filipom Carem, a sva trojica su joj očitali bukvicu zbog slobodnog ponašanja.

Bebica je ponovio Miljani da će sve videti 14. avgusta, što je godišnjica venčanja njenih roditelja, a Bebica je nastaio da ponavlja ovaj datum, pa se Kulićeva prisetila da je Sinišina želja bila da se oni tad uzmu.

Usledio je brutalan haos između Bebice i Cara zbog Miljane. Naime, zadrugari su razdvajali njih dvojicu dok obezbeđenje nije uletelo u Belu kuću.

Rat Nenada Macanovića Bebice i Filipa Cara se nije smirivao celog jutra. Obezbeđenje je opkoliko Belu kuću, a njih dvojica su razmenjivali najgnusnije reči.

Odnosi u Beloj kući se svakodnevno pogoršavaju, a šta će se sve dešavati u anstavku ispratite na TV Pink i na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.