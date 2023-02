NOĆ SKANDALA! Gledaoci RASKRINKALI lažna prijateljstva i ljubavne PROBLEME, zadrugari pravili LOM po Beloj kući! Ovu emisiju NEĆE ZABORAVITI!

Voditelj Darko Tanasijević sinoć je ušao u Belu kuću, kako bi se održala emisija "Pitanja gledalaca". Takmičari šeste sezone najgledanijeg rijalitija u regionu su odgovarali na pitanja publike i na samom startu je došlo do drame.

Zvezdan Slavnić se pravdao na samom početku da je u afektu rekao da je godinama želeo da raskine sa Anom Ćurčić, a ona je istakla da mu veruje da je to izjavio u afektu.

Ana je izjavila da Zvezdan nema empatije prema njoj, kao i da je Anđela Đuričić za kratko vreme dobila više pažnje od njega nego ona svih ovih godina.

Ja ne znam o kojoj empatiji on priča? Ja sam ta koja se sklonila. Empatije ima sa moje strane. Sa druge strane , ja njega više ne gledam kao ranije. Mislim da ovaj čovek ni ne shvata šta sam ja proživela - rekla je Ana

Anđela je zatražila reč i počela da bljuje vatru po Ani.

Što se tiče ovoga, sama je rekla gospođica, pošto je Zvezdan nikad nije oženio. Ja sam rekla u ponedeljak šta sam imala, rekla mi je pitanje kad sam mu prebacila neke stvari koje mene bole, a razgovor nismo obavili. Ona se umešala u našu vezu, kao njegova bivša žena, pitala me je: "Ako je tvoja emcoija toliko velika zašto ne bi prešla preko toga?", ja sam pitala zašto ne pređe preko mene ako je emocija toliko velika. Znate se 30 godina, nije vas oženio, burmu nikad niste dobili, kao ni on od vas. Ne može preko mene da mu pređe samo jer je javna scena, da se desilo u spoljnom svetu, kao što je bila devojka pre ulaska i 2015. za tu pred ulazak je saznala kad je ušao, a te godinama unazad je znala i prešla preko toga, meni je Zvezdan sve pričao i znala sam da je vara. Ako je nju uvredilo pitanje, nije moja stvar. Nisam velika Anđela Đuričić, ali ispada da jesam. On je imao šta je imao sa Aleksnadrom, kad nije bio sa mnom družio se sa Majom, ali pokušavam da budem sa njim i pokušavaću da sklonim stvari kao da se nisu ni desile, tako isto može i ona da pokuša, to nije uvreda nego istina - govorila je Anđela.

Zadrugari su u ovoj emisiji saznali i da Anđela stalno ljubi Slavnićeva stopala, a ona je ponosno priznala da joj je ovo fetiš.

Imam fetiš na njegova stopala. Mene nije sramota da to i kažem - kazala je Anđela.

Kao što neko ljubi ruke, tako ona voli stopala. Nije prva koja ih je ljubila - rekao je Zvezdan.

Ja sam ljubila vrat - dodala je Ana.

Ana je progovorila i o srećnim trenucima sa Zvezdanom, a priznala je da ih je bilo malo.

Reći ću da mi je poslednii lep trenutak bio izulazak sa tog istog koledža. Ćerka je rekla da je imala sudar, ja sam došla isped naše srednje škole, gde smo se nas svoje upoznali. To je sve bilo iscenirano, ali lepo. Ako me pitaš da li sam bila mažena i pažena žena, nisam. Anđela sada ima više toga, nego ja za svih trinaest godina. Nisam imala trenutke kad sam se osećala kao prava žena. Pored svega ovoga, ja sam ga bezuslovno volela. Ja sam jaka žena, ali sam u odnosu sa njim imala malo vremena da pokažem kako mi je - rekla je Ana.

Na samom početku emisije došlo je do haosa između braće Lazić, Miljana Vračevića i Mikice Bojanića. U ovoj sukob umešao se i Zvezdan tokom reklama i došlo je do karambola, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

Ana je priznala da je zadovoljna što je deo publike usvojio pogrdne nadimke koje je udelila Anđeli, zbog čega je dobila povratnu od Đuričićeve.

Ona je gutalica, kreštalica, gutačica, a on je uhoda, ima raznih epiteta, sami će da uvide. Oni misle da su bajni i sjajni, ali neka - pričala je Ana.

Možda bih dodala da gospođica mi iz dana u dan uputi niz uvreda, svaki dan. Prvi put kad je od strane nekoga dobila uspeo joj je plan da se čuje njena reč kako me naziva. Drago mi je što ti je kod određenoj dela gledalaca uspeo plan da me nazovu kako me ti nazivaš - dodala je Anđela.

Filip Car je progovorio o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić i istakao da je srećan u vezi sa njom i da ako oni ne budu zajedno, neće biti ni sa jednom devojkom. Maja Marinković je ustala i ironično prokomentarisala da vidi njihovu sreću i da nastave da uživaju tako.

Ana je saznala i da Ana Spasojević o njoj priča da glumi žrtvu, zbog čega joj je žestoko odbrusila.

Šta znaš ti o meni? Za mene si mesindžerka. Ja ću tebi sad da kažem tebi u lice da mislim ništa lepo, da si jedna bezlična devojka, nemaš stav, kupuješ drugarstvo i to što misle da si iskren prijatelj, možda - govorila je Ana.

Car je priznao koliko mu smeta što se Aleks ne distancira od Zvezdana kad vidi da je on u njenoj blizini.

U ovoj kući se može sve izbeći. Ova prstorija je jako velika, sasvim je dovoljno da se izbegne da neko pomisli da ona (Aleks) radi nešto zbog Zvezdana. Ne mogu da kažem da mi smeta Divna, a sednem opored nje. Svakodnevno je bila povezivana sa Zvezdanom, a nije sedela pored njega. Sada sedi pored njega - rekao je Car.

Zvezdan se zahvalio Anđeli što je pored nje ponovo postao "žestok momak mekog srca", a ona je otkrila kako ga je pripitomila.

Mislim da to što je smireniji, trudim se i on se trudi i prirodnije je došlo da imamo smireniji odnos, nemam rasprave i smirio nam se odnos, ide prirodnim tokom. Gledam da ga ne nerviram, pre sam mu kljukala mozak. Dok nismo bili u vezi razmišljala sam pta ga nervira i šta nisam trebala da radim. Prirodno i sama sam to i ni sa čim mu ne kljukam mozak, sve ide spontamo, nemam šta da mu zameram. Gledam da ga smirim i da rešim mirnim tokom i ne pravim tenzije koje sam pre znala da pravim - govorila je Anđela.

Marija Kulić nije bila zadovoljna ljubljenjem svoje ćerke Miljane sa Bilalom Brajlovićem, pa je poručila da ga ne bi prihvatila za zeta.

Bože me sačuvaj. Kad sam videla koliko su Bilal i Miljana bili pijani, bilo mi je žao što nisam bila prisutna tokom žurke da joj pokažem šta radi. Oni nisu jedno za drugo, to je totalna glupost - rekla je Marija.

Mojoj mami ne odgovara niko osim Bebice. Rekla sam joj da mi se Bilal sviđa fizički. Ja njega nisam gledala na isti način dok je bio sa Majom. Oduvek mi se dopadao njegov stav. On je naijintrigantniji. Volim da pravim šou sa njim - rekla je Miljana.

U naletu iskrenosti, Maja je priznala da je Car jedina osoba prema kojoj i dalje gaji ljubavne emocije, ali i da više nikada ne bi bila sa njim, kao i da ne pati zbog toga.

Maja je priznala i da ju je sramota što je bila sa Bilalom.

Mikica i Zvezdan su opleli o Ćurčićevoj, te istakli da ona nije pravi prijatelj Slavniću, jer ne bi radila ovo što radi.

Kulićeva je odlučila da bude iskrena, pa je priznala da je lagala da nije imala emocija prema Zoli i da joj je bio samo igra.

Lagala sam kad sam rekla da je bila igra i dogovor. Lagala sam, lakše mi je bilo tako da opravdam svoje postupke. Meni malo treba da mi neko napuni glavu, zadrugari se posle pričali sve obrnuto od onoga što su pričali meni. Onje stajao samo preko puta Anite, mislila sam da je istina, odvela Nenada na ostvrno, posle lagala da smo igrali igru jer sam znala da nema nazad. Htela sam svoje postupke da opravdam preko njega. Ja sam iz inata to uradila, ne znam zbog čega radim te stvari, kad sama sebi škodim jer imam inat u sebi i lakoverna sam. Nije mi bio igra. Volela sam ga i krivo mi je zbog svega. Bespotrebno sam uradila neke stvari, nikome nisam uradila loše nego samoj sebi. Danima sam slušala razne priče i danima sam sumnjala u njegovu ljubav,. Majka da ti konstantno govori: "Ne voli te, koristi te", a posle ljudi pričaju drugu priču. Verovala sam ljudima, po ko zna koji put sam ispala lakoverna budala. Grešila sam što sam slušala druge, niko ne ispašta osim mene. U trenutcima bese sam govorila i šta mislim i šta ne mislim - pričala je Miljana.

Zola je osudio Mariju Kulić.

Ti si žena koja je terala ćerku da se je*e sa čovekom kojeg ne voli. Nemam želudac za sve ovo Miljani želim da bude s bilo kim, samo ne sa Bebicom. Ona propadca pored njega, gubi se - rekao je Zola.

Miljana se slomila i završila u suzama.

Ne mogu da budem u prostoru sa Nenadom, majkom i Zolom. Nemam snage više - plakala je Miljana.

Bilal je dobio pitanja kada će ozvaničiti vezu sa Miljanom, a on se prao od poljupca sa njom.

Miljani sad nije dobro, ne razumem zbog čega me ovo ljudi pitaju. Ništa se nije desilo. Zbog čega da ozvaničim vezu? Sad imam veče probleme. Teta Marija me gleda, Miljana jeste malo šašava, ali nema od saveta ništa. Mora da je pusti da radi šta hoće - upitao je Bilal.

Budalu nit je*i, nit kući vodi. Ona je sa Zolom, pa ode sa Bebicom, a dete ima sa trećim. Ako je luda, što si sa njom radio to? Dao si joj lažnu nadu - upitao je Mića.

Ne gledam ja to tako - istakao je Bilal.

Bebica je osudio Miljanu zbog poljupca sa Bilalom, odlučio je da raskrsti sa njom.

Nismo se mi pomirili. To što radi nije normalno. Kontradiktorna je, ne znam šta je u njenj glavi - rekao je Bebica.

Niko neće krpelja. Pusti je, ako želi da bude sa Zolom, neka bude - rekla je Maja Marinković.

Marko Stefanović je pričao o karambolu koji je juče imao sa Sanjom Grujić, te istakao da su njihove svađe katastrofalne, ali da ne može da funkcioniše zbog nje jer je voli.

Ona je devojka koja mi posvećuje pažnju, koja brine o meni. Naš odnos nije katastrofa nego naše svađe, naš odnos je na mestu kad smo normalni. Možda bi bilo ispravnije da svako ode svojim putem, ali sam se zaljubio i ne mogu bez nje da funkcionišem, navikao sam da se budim uz nju - rekao je Marko.

Publiku je šokiralo to što je Marija Kulić uzela Zoli lekove koje mu je donela Miljana, a ona je pokušala da se opravda.

Kako bi ti bilo da je neko Miljani uzeo lekove, koje si ti njemu uzela? - glasilo je pitanje.

To nisu lekovi, nego jako skupi vitamini, koji ovde ne mogu da se nađu. Miljana ima svoje lekove, on neka uzme svoje, pa nek ih koristi - rekla je Marija.

To je monstruozno. Ona nije želela da mi omogući da popijem par vitamina da bi mi bilo loše. Žena je bez srama uzela moje lekove - rekao je Zola.

Mama neka ti kupi lekove, Miljana ima svoje - rekla je Marija.

Anita Stanojlović je otkrila da neće uskratiti vrele akcije Matoroj samo zbog toga što ona ne želi da ozvaniči vezu.

Nemam šta da joj uskraćujem, meni odgovara ovakav odnos. Ona ne želi vezu, složila sam se sa tim. Ja plačem jer sam se vezala za nju i kad se osetim ugroženo - rekla je Anita.

Publika je primetila da Anđela kopira nekoliko bivših zadrugarki, a da je počela da kopira i Anu.

Prvo si kopirala Dalilu, bacala se po dvorištu. Nako toga Lunu s ljubljenjem stopala, a sad i Anu s držanjem ruku u džepovima- glasila je konstataciju.

To je čista glupost. Ti koji me ne vole lupetaju glupsoti. Ja Zvezdana ljubim stopala, kao i svaka devojka svog dečka. Svako od nas nekom može da nađe zamerku - kazala je Anđela.

Drži ruke u džepovima, a to ja radim. Kada su se Zvezdan i Anđela muvali, ona je čitala pismo koje sam mu poslala. Ona je rekla top prilikom da joj tata popušta, a da je mama stroga. Kazala je jednom priliko da su joj branili da ostaje posle devet u gradu, a onda je oćas rekla da niko ne može ništa da joj brani. Dobili smo odgovor - rekla je Ana.

Milica je negirala da se zaljubila u Bilala.

Suviše je rano da kažem da mi se dopada. Lepo mi je sa njim, ali nisam zalubljena - rekla je Milica.

Prijateljstvo Maje i Slađe Lazić na klimavim je nogama. Iako mnogi misle da je to zbog Janjuša i Bilala Brajlovića, Maja tvrdi da se naljutila na Slađu zbog toga što joj je više puta uništila stvari koje joj je pozajmila.

Maja je dobila i pitanje da li bi otišla na Rajsko ostrvo na medeni mesec sa Bilalom, s obzirom na to da nisu stigli da odu posle svadbe. Oboje su odgovorili da ne bi to uradili.

Miljana je zatražila razgovor od Bilala, kako bi definisali svoj odnos nakon ljubljenja sa žurke, a on želi da izbegne ovu temu.

Nakon emisije, Zvezdan je zamerio Anđeli što je priznala da voli njegova stopala, a ona je našla opravdanje.

A to, otišla si na fetiš stopala. Baš me nervira to sad - odbrusio je Zvezdan.

Ja sam to rekla samo da bih skratila. Meni se gade stopala, a to što sam se zaljubila, pa mi se sviđaju tvoja stopala to je druga stvar - govorila je ona.

Car je poveo ozbiljan razgovor sa Aleks u rehabu. On je istakao da su se njih dvoje učaurili, da treba malo da se razdvoje i provode vremena sa drugim ljudima jer jedno drugom unose negativnu energiju. Nikolićeva je priznala da je preopterećena jer se stalno boji da će je Filip ostaviti. Došlo je do nove drame, jer se on iznervirao što Aleks njegov monolog nije shvatila kako je on želeo.

Na kraju joj je on okrenuo leđa, a ona je poručila da ga neće moliti da se okrene. Ipak, posle nekoliko minuta, izgrlili su se i izmirili.

Autor: M. P.