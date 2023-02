TINA IVANOVIĆ NIJE VIDELA SINA 10 GODINA! Pevačica se u suzama prisetila njihovog prvog susreta: Nisu mi dozvolili da ga viđam...

Pevačica Tina Ivanović prvo dete, sina Danijela, dobila je kada je imala samo 16 godina. Pevačica se sada prisetila teškog perioda i otkrila da joj nisu dozvoljavali da viđa sina duži period.

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - rekla je Tina i nastavila.

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - ispričala je Tina.

Podsetimo, pevačica je već godinama u braku sa suprugom Zvezdanom, te ne krije da je sa njim pronašla svoju sreću.

- On je jedan gospodin i džentlmen pre svega, zna da me iznenadi. Mnogo puta sam se iznenadila. Ja uvek kažem da mene sitnice osvajaju, a neke stvari koje je on uradio su me oduševile. Pošto je on mnogo vredan čovek, voli da kosi travu, napravio je jednom srce od trave i slovo T. Pozvao me je samo da izađem na terasu, onda sam imala i šta da vidim. Preko cele poljane srce i slovo T - ispričala je pevačica svojevremeno u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

