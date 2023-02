Pevačica Dragana Mirković pored mnogobrojnih uspeha ima još jedan razlog za slavlje. Draganin sin Marko Bijelić sin slavi rođendan a pevačica mu se obratila emotivnom porukom putem društvenih mreža.

- Srećan ti rođendan živote moj - napisala je Mirkovićeva uz sliku torte.

Marko je često aktivan na društvenim mrežama gde objavljuje fotografije i snimke skupocenih automobila. Bijelić se ranije pohvalio svojim voznim parkom, džipom marke "Mercedes", "Ferarijem", čija je cena preko 200.000 evra, i vozilom "KTN", za koje su morali da izdvoje oko 100.000 evra.

Podsetimo, pevačica je nedavno istakla da Marko ide sa njom na njene nastupe i da joj to mnogo znači.

- Tako je. Marko ide, ali se trudi da ne bude viđen, hoće da ostane inkognito. Instagram je čudo, ne možeš da budeš nepoznat i Manuela se povukla. Njoj je to sve bilo previše, i znala sam da će tako biti. Marko je druga priča, njemu je sve to simpatično, ali nije zaluđen društvenim mrežama. Čak ga ne pogađaju ni stvari koje nisu tačne. Dok njoj to smeta - istakla je pevačica svojevremeno.

