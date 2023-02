PERUĆICA UHVAĆEN NA BESNOJ MAŠINI! Vozio se ulicama Beograda totalno NEPREPOZNATLJIV, njegova supruga sve zabeležila! (FOTO)

Nesvakidašnje izdanje pevača!

Pevač Ljuba Perućica nedavno je boravio na Tajlandu, a otkad se vratio u Beograd, svoje slobodno vreme provodi u društvu supruge.

Ljuba je u slikan na besnom motoru a sve je zabeležila njegova supruga Katarina Kolozeus. Katarina je svojevremeno progovorila o braku sa Ljubom i otkrila kakav je pevač privatno.

- Ljuba je romantičan i uvek se trudi da me obraduje i da mi ulepša dan nekim sitnicama. Poslednje što pamtim je moj izlazak iz bolnice posle operacije, on je došao po mene, iako sam mislila da on neće doći već će doći moji roditelji, pošto je on radio taj dan. On je uspeo da se uskladi i došao je po mene i napunio je automobil balonima, pošto zna da ih ja obožavam. Sve je nekako sredio i potrudio se da mi ulepša taj dan, da ne osećam bolove i da se osećam ispunjenom i voljenom - rekla je Katarina za domaći medij.

Autor: M.K.