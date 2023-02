Mikičina žena smatra da je kod Ane proradila sujeta!

U večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' gostuju poznati pevač, otac učesnika Zadruge 6, Mikice Bojanića, Miloš Bojanić sa snajkom Dušicom. Oni su, između ostalog, komentarisali haotičan odnos bivših vanbračnih partnera - Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića u rijalitiju ''Zadruga 6'', te su izneli svoj stav o svim potresnim detaljima koje je Ana iznela o paklu koji joj je Slavnić priređivao.

- Čuo sam sve i ispratio. Ja jednostavno mislim da je Zvezdan mnogo bolji čovek i sa više duše nego Ana. On je sin jedne velike legende, ako ima i gram gena od Moke Slavnića ne bi mogao biti loš čovek. Deca nas velikih imena imaju velike posledice tog velikog imena. Drugo, tu je i velika zauzetost, ja nisam mnogo vremena provodio s mojom decom. On su izrasli u dobre, poštene momke, na moju sreću. Veliki Moka znamo šta je sve učinio za našu zemlju. Zvezdan je dobar drug, dobar prijatelj. Ja bih pitao da sam učesnik: ''Zar treba sada pred milionskim auditorijumom da to ispričaš? Gde si bila do sada?''. Nije ona neka nezrela klinka bila tada kad se to dešavalo. Niko od nas nije za nasilje, ali sve što je ona iznela to sve ne da nije razlog da se sa tim čovekom popije zadnja kafa, to se tako rešava u civilizovanom svetu. Svi smo to videli, ona sada okreće list i izbacuje prljav veš - rekao je Miloš, i dodao:

- Drugi deo moje priče je da je bračna prevara jedna priča, ali kao druga i čoveka je nšto drugo. Nije smeo tako nešto da uradi. Ono što je iznela Ana, ja to ne bih nikad podržao. Kakav bih ja čovek bio. Da moj Mikica to uradi, ne bih podržao nikad, to su moje snajke, moja deca, moja unučad... Da potroši deci pare... Nije Ana trebalo da dozvoli da to tako daleko ode. Kad povežemo ljubavno i ovo drugo proradila je sujeta i kreće osveta - poručio je Bojanić, a njegova snajka Dušica se nadovezala:

- Kod Ane je proradila sujeta kad je Zvezdan priznao da nije zaljubljen u Anđelu i da ju je zavoleo. Takve smo mi žene... Videlo se i po njegovom ponašanju da tu ima mnogo više od prevare - rekla je Mikičina žena.

- Moj odgovor će biti vrlo jasan i kratak. I dobar čovek ima loših osobina. Sve ono što smo videli, Miloš Bojanić nikako ne odobrava. Video sam njegovu emociju, njegovu dušu. Dobar čovek kaže: ''Pusti to''. Komentar je da je on dobar čovek u duši sa lošim osobinama, tako bih rekao - dodao je Bojanić.

U nastavku pogledajte detaljnije:

