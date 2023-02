Ogolio se u ''Magazinu In''.

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša gost je emisije ''Magazin In'', gde je govorio o nedavnom raskida sa devojkom, koja ga je ostavila nakon što je napustio rijaliti ''Zadruga'', a onda se osvrnuo i na to kakave on devojke voli, na svoj propali brak, ali i koliko mu je seks bitan u vezi.

- Seks je najbitniji. Bio sam u braku, razveo sam se. Volim tu priču. Ne znam u kojoj sam kategoriji. Mogu da budem veran kad stvarno zavolim i kad je ljubav uzvraćena. Kad je ljubav neuzvračena umem da budem svakakav - rekao je Ša, a onda progovorio o razlozima zbog kojih ga je devojka ostavils odmah nakon što je izašao iz Zadruge.

- Verovatno. Možda nisu spremne da se vezuju na neku ozbiljnu priču. Ne znam pravi razlog zbog kojeg me je ostavila. Bio sam tamo savršen u rijalitiju, ponašao sam se super. Rekla mi je: ''Bio si idealan, ali ja ne mogu više...'' Samo sam pustio da ode, ne znam pravi razlog. Nikad nisam bio bolji i finiji. Žao mi je, ali tako je. Idemo dalje. Nasmejao sam se kad mi je navela neke razloge. Znam da nisam uradio ništa loše. Možda sam previše dobar, mislim da je to greška. Svako bira svoj put - poručio je bivši zadrugar i otkrio kakve devojke voli:

- Ja volim ignor, mene to privlači. Kad se previše trude i kad giše i dave, to me ne privlači. Više me oduševi kad bace rovca onako. Sve su dobre i super dok te en pridobiju, tolerancija na maksimumu, a onda ide prvo lice i istina. Prvo ti lupaju zabrane. Ne možeš sa ovom, ne možeš sa onom - otkrio je reper.

Autor: M.K.