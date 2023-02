NE ŠTEDI REČI! Snežana Dakić oplela po današnjoj omladini: Muškarci glume nezainteresovanost, a devojke poštenje!

Voditeljka Snežana Dakić poznata je kao neko ko "nema dlake" na jeziku, te je na svoj način prokomentarisala današnje muško-ženske odnose.

Naime, ona je prokomentarisala da se devojke danas trude da izgledaju što lepše, dok muškarci glume nezainteresovanost.

- Postavljaju se jako odbojno, a sve su došle i namontirale se ne bi li im neko prišao. Kada vi izađete, to su desetine stolova i sve same devojke. Pa to su pale pare za frizuru, za profesionalnu šminku, to su se platile čarape, štikle. Bezveze, nikog nemaš da upoznaš. Izgubio se momenat da možeš sa nekim da ćaskaš bez krajnje namere - rekla je Dakićeva u svojoj Instagram objavi.

Kako je istakla, zbog ovakvih stvari niko se ne provede lepo, već odlaze kući bez novih poznastava.

- Strah od odbijanja kod muškaraca u kombinaciji sa strahom od osude kod žena rezultira lošim provodom i time da se niko ne smuva na kraju. A onda pljušte poruke u dm i svi hrabri, a u klubu se ignorisali. Oni nisu bili zainteresovani, a one su bile poštene. Eto, to vam se zove moral, tačnije - lažni moral - dodatno je voditeljka pojasnila na šta misli.

Autor: N.Ž.