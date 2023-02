Otvorio dušu o svemu!

Bivši učesnik Zadruge Adam Đogani u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svom učešću u šestoj sezoni najgledanijeg rijalitija. Naime, on je otkrio da li se kaje zbog veze sa DJ Tamaris, a progovorio je o aktulenim dešavanjima u ljubavnom trouglu koji čine: Zvezdan Slavnić, Ana Ćurčić i Anđela Đuričić.

- Sam sebe sam preispitivao, ali bespotrebno. Onaj prostor ti budi neko nezadovoljstvo. Sve u svemu sam zadovoljan. Ove godine je bila velika odgovornost i nešto me je stiskalo, a zapravo sam sve dobro odradio i odbranio svoje i sebe. Ne znam ni sam kako sam bio tako smiren, Bog mi je dao. Sve u svemu oni su prezadovoljni, a ja sam se istripovao nešto unutra - rekao je Adam i progovorio o vezi s DJ Tamaris u rijalitiju.

- Plašio sam se da zbog te veze ne ispadnem budala. Neku svoju dobrotu sam pokazao da mogu da bude dobar i lojalan, a to što ona to ne zaslužuje je nešto drugo. Što se mene tiče, ne bih uopšte ulazio u taj odnos, bio je pogrešan izbor, pogrešno sve. Zbog nje sam se posvađao sa pola kuće, što je i normalno. Nikad ne bih dozvolio da neko o mojoj devojci kaže ijednu ružnu reč. Ime te neke osobine koje ja ne volim. To je ja, pa ja. Govori kako ona sve može sama. Najviše me je razočaralo što nije ispala čovek prema meni. Trudio sam se... Ubijalo me je što je spajaju sa drugim zadrugarima. Opraštao sam se ui trudio da odnos bude bolji, dok se druga strana nije trudila. Priče ispod pokrivača i te neke priče... Trebalo je da gledam njena dela i neke stvari nije trebalo da dozvolim. Tvrdoglav sam i kad nešto zacrtam to je to - rekao je Adam i progovorio o tužbi kojom mu je zapretila njena majka.

- Ništa mi nije stiglo, niko od kojih nije objavio njene snimke. Ne zato što ne smem, nego me boli uvo. U trenutku kad sam to rekao bio sam besan. Ne želim time da se bavim. Za mene je taj odnos davno završen. Ne plašim se ničega, želim da malo mislim na sebe. Niko me nije kontaktirao od njene porodice - rekao je Đogani i progovorio o ljubavnom trouglu.

- Imam neku iskrivljenu sliku što se tiče Zvezdana Ane. Nisam znao šta su Anđela i on radili sa strane. Njihov odnos mi je katastrofa, svo troje su mi bljuc. Imao sam utisak da je Zvezdan jedan gospodin i šmeker. Nažalost nije tako bajo i sjajno, mislim da je psihički loše. Za Anu sam bio u pravu da je taktičar. Za Anđelinu neku opsesiju nisam znao i ne sviđa mi se ni njeno ponašanje. Zvezdan je stvorio neko strahopoštovanje, bio je ok prema meni. Iz mog ugla to je meni dovoljno. Pljuvanje mi je katastrofa. Nije mi se svidelo. Mislim da je Anđela i te kako histerična, on puca psihički, nisam taj lik koji će se sladiti kad se neko ponizi. Žao mi je Anđele - kaže bivši zadrugar i dodaje:

- Ne umem da glumim prijateljstvo i da na silu nabacujem. Nisam hteo da se namećem. Ne bih ništa menjao, ostao bih isti. Nadam se da će Bilal pobediti. Više bih se družio sa tim nekim ljudima - poručio je Adam i otkrio šta mu je sestra Luna rekla povodm učešća u Zadruzi.

- Baš sinoć me je Luna nazvala. Rekla mi je da sam bio odličan, bili su prezadovoljni mojim ponašanjem. Ove sezone su mi ljudi katastrofa.

