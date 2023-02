Osvrnuo se i na svoje detinjstvo!

Poznati pevač Saša Matić bio je gost rubrike 1800 sekundi u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''. Tom prilikom, Saša je razgovarao sa reporterom Nemanjom Vujičićem o svojoj karijeri, poslovnim planovima, ali i porodici.

- U mom životu ljubav je pokretač. Šta će nam život bez ljubavi? Ljubav je najvažnija. Danas sam ja taj zbog kog se stvaraju i dešavaju nove ljubavi. Važno je da imamo čega da se sećamo. Nikad ja nisam imao takve situacije da mi je teško zbog nekog hendikepa. Kad moram od nekoga da izbrišem broj telefona, od nekoga koga sam zvao svaki dan, jer tog čovek više nema, to je jako teško. Teško se vraćam iz tih faza tuge - rekao je Saša Matić i progovorio o svojim naslednicama:

- Da ti pravo kažem, i ja sam u svoje vreme bežao od roditelja. Kad krenu naši kod kumova na večeru, mi kao da nas vode na streljanje. To su te godine i to se dešava leti. Aleksandra kad krene s majkom da se raspravlja, jer joj ona nešto brani, ona počne da peva: ''Ali mama, leto je...''. Kad leto dođe mi odemo dole u Perast, oni ne vide sunca, ni mora. Ja kažem mogle ste ovako da letujete i u Beogradu, za malo manje para. Nije im dozvoljeno da slažu, moraju da daju rezultat da bi dobile ono što traže. Znači da moraš da završiš školu, da ne lažeš i ne petljaš i ne muvaš. Dok su manje bile, ja im sviram nešto, pa one pogađaju, ali to dok su bile male - poručio je pevač i otkrio kako mu počinje dan.

- Kad ne radim dan mi izgleda tako što ujutru ustanem, otvorim prvo novine koje imam na telefonu, pročitam šta me interesuje, popijem ceđeni sok, i onda vežbamo na traci ako nismo na plivanju.

