'TREBALO BI DA ME BUDE BAŠ BRIGA, ALI NIJE' Ceca Bojković iskreno o kolegama, pa progovorila o životu u penziji!

Glumica Svetlana Bojković jedna je od najpoznatijih i najuvaženijih umetnica u regionu.

Ponosno gazi osmu deceniju života, a i dalje je otmena i vitka kakvu je svi pamte od samog početka karijere. Svetlana je je već dugi niz godina u penziji, ali bez obzira na to i dalje dosta glumi.

- Sigurno je da postoji osećaj da radim ono što hoću, a ne ono što moram. Rano sam se penzionisala jer sam rano i počela da radim, nakon druge godine studija glume. Osim toga, u poslednjoj deceniji rada prešla sam u slobodne umetnike i već sam imala osećaj slobode, što je meni vrlo važno - istakla je Bojkovićeva, pa otkrila da kao penzioner može živeti lagodno.

- Mogu, što se materijalne strane tiče. Hvala bogu što sam zdrava, da kucnem u drvo. Mogu i da radim, ne samo zbog para već što me to ispunjava. Ali ja nisam statistički prosek. Trebalo bi da me bude baš briga, ali nije. Pogađa me.

Glumica priznaje da često pomisli na legende srpskog glumišta sa kojima je često sarađivala, a koji više nisu među nama.

- Prolaze stalno, i kad ne glumim. Setim se uvek Petra Kralja, pa Predraga Ejdusa, s kojim sam išla u gimnaziju, Branka Cvejića, s kojim sam se znala još iz pozorišta Dadov... I te kako ih se setim - priznala je ona, piše "Stil", pa otkrila ko joj je bio omiljeni partner u glumi:

- Obožavala sam da gledam Zorana Radmilovića, s kojim sam igrala samo dva puta, i to na televiziji. U jednoj drami on je bio Turgenjev, a ja glumica Savina, zaljubljena u njega. Međutim, Petar Kralj mi je bio omiljeni partner i on je bio najbolji Hamlet kog sam ikada gledala... Tek kad počnem da pričam o njima, shvatim koliko je vode od tada proteklo.

Autor: M.K.