Pevačica Rada Manojlović odlučila je da se oglasi na temu nedavne afere u takmičenju "Zvezde Granda", u kojem je i sama svojevremeno učestvovala.

Ona je najpre otkrila kako joj u poslu ide otkako joj je sestra Maja postala menadžerka.

- Mnoge kolege su me podržale nakon što sam ispričala sve o bivšem menadžeru, jesu. Najduži razgovor sam imala sa Andreanom Čekić. I ona zna neke stvari od ranije. Bukvalno smo dva sata pričale, detaljno o svemu. Podržala me je, naravno, kako nije. Rekla mi je da sam napravila pravu stvar, kao i mnogi. Kažu mi da ne postoji niko bolji od moje sestre za to, da mi niko ne želi dobro onoliko koliko to želi sestra, naravno. Menadžera mi je preko glave! Dovoljna mi je sestra i dovoljno mi je moje ime, koje sam, hvala dragom Bogu, napravila - kazala je Rada Manojlović.

- Tek sada shvatam koliko je to zapravo poziva, zahteva, koliko sam samo ugovorila nastupa u Srbiji! Nisam ovde dugo radila, pa sam počela da mislim: "O čemu se radi?".Čoveče, radim Hrvatsku, Bosnu, dijasporu, ovde ne, pitala sam se da li me ovde ljudi manje vole. Shvatile smo, međutim, o čemu se radi. Nije važno. Sad imam zakazano preko 10 trgova i klubova kod nas u narednom periodu - priznala je Manojlovićeva.

- Mi smo već na putu za stan! Toliko to govori, eto, kad se neko zauzme za tebe. Mnogo radi Maja, rekla sam joj da me ne opelješi sad kao neki... (smeh) - istakla je pevačica, pa se dotakla skandala u "Zvezdama Granda", kad je aktuelni učesnik takmičenja Dušan Vukadinović sa porodicom optužio Snežanu Đurišić za mito.

Ja znam Snežanu, govorim iz svog ugla. Nikome nisam držala sveću, ali mislim da to nije istina. Znam kako sam ja prošla u takmičenju, i svi ostali sa mnom. Meni nikada niko ništa nije tražio. Snežana je meni pomogla više puta, pozajmljivala mi je neke perike za spotove, kao i kad je moja nana bila loše. Zvala sam je u dva sata noću, da preko njenog partnera Vanje, doktora, bude primljena u Urgentni ili tako negde, odmah je pomogla, kod najboljih lekara da završi. Suluda mi je ova sad priča, ne mogu ništa loše o ženi da navedem. Neću sad da kažem da neko laže, ali mi nije realno - zaključila je Rada.

