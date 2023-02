Pevačica Ana Nikolić, neretko svojim stajlinzima, nastupima a i medijskim ratovima koje vodi, intrigira javnost, te je ovom prilikom Pink.rs porazgovarao sa njom o svim temama koje u poslednje vreme tresu estradu.

Kako je samohrana majka male Tare, Anu smo upitali kako ona izdržava sve to sama i da li ima nekoga ko joj pomaže.

- Ma super mi je, odlično se snalazim, to je meni prirodno i normalno, mada je i ona sada već velika devojčica. Naravno da mi pomažu dadilje koje su tu od njenog rođenja. Ja sam ta koja je uspavljuje svaku noć, osim ako sam u inostranstvu. To su neki naši rituali, ali nešto imamo problema sa tim dadiljama, tako da smo više ona i ja upućene jedna na drugu - odgovorila je Ana.

Poznata je kao neko ko često vodi "ratove" sa fanovima na društvenim mrežama, koji joj neretko zameraju fizički izgled i poroke, te se pominjalo tom prilikom da će otići u jednu kliniku u Austriju, na detoksikaciju od svega toga, za koju će iskeširati, kako se pisalo, 50.000 evra, te smo je upitali za to, na šta je ona oštro odgovorila.

- To je bilo kada su mi postavili pitanja: "Kako se borim sa hejterima?". Pa zavisi, ako mi pređu moju crvenu liniju, a jednoj vagi je ući u crveno je baš teško, jer sam mnogo tolerantna, a kad pređeš, umem da budem škorpija. To je mesto gde želim da idem, nije to klinika, to je više kao banja. Ne bih da zvučim kao baba (smeh), a detoks je od cigareta, korone i ostalo... Ovo nije klinika za odvikavanje - rekla je Ana.

Kada je reč o njenoj muzičkoj karijeri i velikom solističkom koncertu koji je najavila za jesen, Ana kaže:

- Muzička karijera, nema je (smeh). Evo izašla je nova pesma, sasvim slučajno se dogodila, kao i sve u mom životu (smeh). Planiramo sedmi oktobar, a verovatno je i osmi, spremam se za dve noći, Arenu, koju sam odavno dužna publici. Radimo na novim pesmama, ova nova je emotivna, ima neku svoju težinu. Jesam je posvetila, ali ne bih pričala sada pred kamerama, ima neko ko me je inspirisao, pa sam menjala tekst. Sve moje pesme imaju pozadinu. Svakako je Marina bila jedna jedina i neprevaziđena, pa imam problem da nađem novu pesmu. Nešto nisam optimistična da pričam o nekom albumu, ali bih bila prezadovoljna da nađem još dve nove pesme danas, kada je muzika obezvređena, jer mi moramo da odvojimo žito od kukolja - rekla je Ana.

Mesecima se priča o njenom sukobu sa Milicom Pavlović i aferi "Provereno", čega se opet Ana dotakla.

-To je rat u kom ja zaista nisam učestvovala. Verujem da je to i sa jedne i sa druge strane odrađeno marketinški, mada je ona davala neke nepromišljene izjave u medijima, ne zameram. Uvek ću je pozvati. Dobra je ona devojka, ali je podlegla pod uticaj ljudi koji nemaju rezultate, ali naučiće, ima vremena. Iskreno, zaista nemam ništa loše da kažem, mislim da je istrčala pred rudu, nije znala pozadinu svega. Mogla sam da rešim u jednom danu, ali sam pustila da vidim dokle ide ljudska glupost, daleko - rekla je Ana.

Kada smo je pitali da li uči Taru da bude ista kao i ona, Ana je objasnila:

- Ne učim je, sve kontra. Ustvari ne, ja to tako pričam, ali je učim da kada je kriva, kriva je i mora da snosi posledice i kon sekvence, a ne i kada jeste i kada nije kao moja majka, ni ne pita nas, nego ako se neko žali od komšiluka, krivi smo i dobijemo batine. Ja moje dete učim da vratim ako nije krivo, ako je neko dirao neka vrati duplo. Ja idem da proverim da li je u igraonici vratila. Čak bih je i učila da ako je kriva da nije kriva, a kod kuće ćemo da pričamo (smeh). Nabijanje osećaja krivice je jako loše, po psihu deteta i uopšte.

Za sam kraj pitali smo je na koga joj Tara više liči i da li bi volela da se bavi njenim poslom.

- Sve ima na mene. Isključivo je na mene, to je moj klon, mentalno, psihički, duhovno, rodila sam apgrejdovanu verziju sebe. Ne bih volela da se bavi mojim poslom, ali ni mene niko nije mogao da spreči. Ni na šta je nisam uslovljavala od kako se rodila, ne bih volela da se bavi mojim poslom, što ne znači da je neću podržati. Pokazaću joj neke lepše stvari u životu. Neka pevaju neka druga deca, neka Tara bude astrofizičar, na primer, ima i taj DNK u sebi. Ne mora da mi donosi diplomu, ali moraće da bude obrazovana, makar je vezala za stolicu, učiće. Što da ne bude neki naučnik ili da se bavi muzikom iz off-a, neki kompozitor, klasična muzika isto postoji - zaključila je Nikolićeva za Pink.rs.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Žugić