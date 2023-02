MISTERIJA ĐUZINE SAHRANE! Sve se odigralo u strogoj tajnosti, ni njegovi najbliži nisu znali GDE POČIVA, a onda su došli dok ŠOK SAZNANJA!

Naš čuveni glumac Vlastimir Đuza Stojiljković preminuo je 15. juna 2015. godine, a njegova smrt povezana je sa neverovatnim skandalom.

Brat pokojnog glumca optuživao je Dušanku, Đuzinu drugu suprugu, da je njegovog brata tajno sahranila, ne ispunivši mu poslednju želju.

Niko od prijatelja i rodbine nije znao gde je legendarni Đuza sahranjen, a onda je jedan električar iz Ateljea 212 pratio Dušanku kada je davala 40 dana pokojnom Đuzi i saznao da je glumac tajno kremiran, a njegovu urnu položila u grobnicu sa ostacima svojih roditelja Živka i Vere Vranjanac. Vlasta Velisavljević, veliki Đuzin prijatelji, kasnije je slučajno saznao gde je sahranjen Stojiljković.

Đuza nije imao potomke, a često je govorio kako bi mu deca bila samo velika briga.

Kada sam sebe upitam šta mi znači Beograd, dođem do toga da je odgovor, ništa. Kada ne radim, prošetam malo, popijem negde kafu. Nemam dece. Ona mogu da naprave velike probleme, ali ipak daju i povoda da možeš da brineš. Produžetak vrste, šta ja znam. Mislim da je najteže, bar meni, biti sam. To je užas jedan. Kada mi je umrla žena Olgica Stanisavljević, preselio sam se u stan preko puta našeg, jer u njega više nisam mogao da uđem. Prva tri meseca posle njene smrti proveo sam kod oca i majke u Kruševcu. Olgica i ja bili smo zajedno još iz gimnazije. Ne postoji prva, druga ili treća ljubav, postoji jedna koja se pretvara u veliko prijateljstvo. Inače, ako toga nema, to i nije bila ljubav - govorio je Đuza svojevremeno.

Njegov prvi brak mnogi su karakterisali kao savršenstvo, ali u drugi brak je ušao zbog administracije, iako nikada to nije želeo.

- Nije nimalo lako biti žena Đuze Stojiljkovića. Sa njim je izuzetno teško živeti jer je stalno namrgođen, veliko je čantralo i naše rasprave su beskonačne. Dešava se da se posvađamo čim ustanemo i da se razvodimo svakog dana. Ali, mislim da naš brak funkcioniše sve ove godine zato što je Đuza jedini muškarac u mom životu kome kod mene ništa nije bilo čudno, a i ja sam beskrajno tolerantna - pričala je njegova druga supruga, Dušanka.

- Đuza, ja i naš papagaj Paja smo jedna porodica. Gluma je Đuzina najveća ljubav, a ja sam to znala, tako da nemam prava da se žalim. Često mu kažem da je zaljubljen u sebe, a da mene nema ko da voli. Ume on da mi priredi i neki romantičan gest, ali to radi tako kao da se stidi. Ne govori mnogo, već svoja osećanja iskazuje nekim sitnicama, ali to je i malo i retko. (Smeh) Za mene je on veliki glumac za koga se vredi žrtvovati i znam da mi je zahvalan na tome. Želim samo da budemo zdravi i da on radi do poslednjeg daha jer je za njega nerad smrt - rekla je svojevremeno Đuzina druga supruga.

