'U OVIM GODINAMA TREBA BITI REALAN' Ilda Šaulić otvoreno o novoj trudnoći: Ema traži brata ili sestru, a mama ima svoju priču (VIDEO)

"Žao mi je što nema rođenog brata ili sestru".

Pre deset dana navršilo se tačno četiri godine otkako je nastradao kralj narodne muzike Šaban Šaulić, zbog čega su se na Novom groblju okupili članovi njegove porodice, mnogobrojni prijatelji i poštovaoci. Ilda Šaulić, njegova ćerka, bila je sprečena zbog puta, a izrazila je želju da iskaže neizmernu zahvalnost svima koji čuvaju uspomenu na njenog oca.

- Hvala svim tim dragim, divnim ljudima, to su oni pravi koje ti više ne pozivaš da ih obaveštavaš. Mnogo je lepo što oni znaju da je to 17., pa pozovu, pitaju. To je za nas, kao porodicu, izuzetno lepo i važno. I onih kojih nema, ne može čovek da im zameri, ali oni koji dolaze i dalje u tolikom broju, izuzetno im hvala. Hvala im što neguju uspomenu na mog oca - rekla je Ilda u "Premijeri".

Početkom godine Ildin brat Mihajlo postao je otac ćerkice Manje, a na pitanje kako se snalazi u novoj životnoj ulozi, pevačica kaže:

Lepo se snalazi, jako lepo, ali dobro, oni su tek novopečeni... Uživaju u svakom trenutku. Njemu će se supruga i ćerkica uskoro pridružiti u Švajcarskoj, pa će biti kompletni. Devojčice su čudo, ja sam mu to rekla pre nego što se Manja rodila. Rekla sam mu:"Ti si gotov sada, kada dođe još jedno žensko u našu familiju". Zaista je tako, šarmirala ga je prvog trenutka kada je ugledao. Muškarci su generalno slabi na ćerke.

Ilda je u braku s suprugom Bojanom dobila ćerkicu Emu, koja priželjkuje brata ili sestru.

Ona to i dalje priželjkuje, vezana je za decu u porodici. Ona ih doživljava kao svoje, svoje. Mislim da mi je žao što je uskraćena, hajde, neću završiti tu priču o deci, ali iz ove perspektive, u ovim godinama treba biti realan. Teško je ponovo se ostvariti u ulozi majke. Žao mi je što nema rođenog brata ili sestru - zaključila je Ilda.

