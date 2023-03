'NEMAM ČEGA DA SE STIDIM' Maja Berović ne liči na sebe s početka karijere, a ovako danas komentariše svoje STARE SNIMKE

Muzička zvezda Maja Berović se na muzičkoj sceni pojavila 2007. godine sa pesmom "Džin i limunada" po kojoj je i danas prepoznatljiva, uprkos brojnim hitovima koje redovno izbacuje.

Iako je tada imala 19 godina, te logično i drugačije izgledala, pevačica nikada nije krila da je "išla pod nož" i korigovala nekoliko stvari na svom licu i telu i u nekoliko navrata isticala da se ne obazire na komentare da je "cela izoperisana", kao i da je "promenila lični opis".

Na društvenim mrežama se redovno vrte Majine fotografije s početka karijere, a ona je nedavno otvoreno govorila o svojoj transformaciji govoreći da je uradila nos, usta i grudi, kao i da je promenila boju kose i uradila deblje obrve.

Ne čitam loše komentare. Meni je sve to slatko, nemam čega da se stidim. To je bila jedna mladost i to sam bila ja. Kada sam se prvi put pojavila imala sam 19 godina, bila sam mršava, imala sam crnu kosu, bila sam bez obrva. Kada s ove distance pogledam, jeste mi smešno i čudno, ali nemam osećaj sramote niti nelagode. To sam ja, ko me voli, voli me i onakvu i ovakvu, a ko me ne voli, neće me nikada ni voleti. Otkada sam operisala nos, nije mi palo ništa drugo na pamet. Radila sam još usta i grudi, To je to za sada - rekla je Maja jednom prilikom za "Alo".

