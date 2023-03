Iskren do koske!

Aleksandar Milić Mili je u emisiji "Premijera" govorio o kandidatima koje vodi kroz serijal Zvezdae granda, koji ga, kako je istakao, gledaju kao ostrvo sigurnosti.

- Trudim se da im razbijem strah, da ih motivišem. Mi na bini zajedno imamo tremu - priča on, pa se dotakao afere od prošle nedelje koja se tiče Zvezda Granda:

- Svake godine je neki skandal, u ovo neko vreme pre finala. Mislim da to nema nikakvog smisla, ljudi različitih mentaliteta i afiniteta dolaze ovde, pa pokušavaju da nekome uruše karijeru i ugled. Važno je da to nije istina, i da je to anulirano. Ja sam se prvi oglasio po tom pitanju. Niko od nas ne bi sudelovao u tome - rekao je Mili.

On je govorio i o Svetlani Ceci Ražnatović, rekavši da zasigurno ne postoji ni duža ni uspešnija saradnja u istoriji naše muzike.

- Tu je 20 godina karijere, 10 albuma koji su uspešni Marakana - rekao je Mili potom.

On je dodao da planira veliki koncert Miligrama koji će uključiti sve pevače sa kojima je radio, te je najavio i pesmu sa Halidom Bešlićem.

Filmska je, i drugačija - priča Mili.

Autor: Pink.rs