Pevačica joj uputila i emotivnu poruku, te priznala da celog dana ''cmizdri''.

Mala Katja, ćerka pevačice Nataše Bekvalac, danas puni pet godina.

Tim povodom je pevačica objavila nikada do sada viđene fotografije sa naslednicom i to one koje su nastale na dan kada se njena naslednica rodila. Nataša je u okviru svog storija objavila fotografije iz porođajne sale, baš u trenutku kada je prvi put uzela Katju u ruke.

- Nikada neću zaboraviti dan kada sam te rodila. Rodila si se ti, ali sam se rodila ponovo i ja. Moja Katja puni pet godina - napisala je pevačica u opisu fotografije.

- Ne mogu ništa da napišem jer toliko cmizdrim od jutros, od sreće i ponosa naravno. Moja si najveća ljubav i radost, moj si ponos i najveća snaga i moć. Ponosna na svaki korak koji zajedno pravimo, učiš me šta znači hrabrost, šta znači život. Voli te mama tvoja, Keti moja - napisala je pevačica, dok su se ispod njene objave ređale čestitke.

Podsetimo, Nataša Bekvalac je Katju dobila sa tadašnjim partnerom Lukom Lazukićem, dok iz prvog braka sa nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem ima ćerku Hanu.

Autor: Pink.rs