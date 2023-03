Nebojša Glogovac, legendarni, po mnogima i najbolji glumac kojeg je srpska kinematografija ikada imala, preminuo je pre pet godina, u februaru 2018. godine, kada je izgubio bitku sa teškom i opakom bolesti.

Iako su prošle godine, prodici, prijateljima i kolegama i dalje podjednako nedostaje. Jedan od njih je i glumac Boris Isaković.

- Otkako je umro, često mi dolazi u san. Svaki put su to lepi snovi. Sve ovo vreme koliko ga nema, imam utisak da je živ... Ni rođenog oca, ni dedu ne sanjam toliko kao njega. I danas, svaki put kad igram predstavu u JDP-u, odem do njegovog ormarića, javim mu se i pričam s njim... - priznao je glumac u jednoj emisiji, pa se prisetio njihovog poslednjeg susreta:

- Bio je to decembar 2017. Radili smo probu za predstavu "Otac". Padala je kišica, a on je došao motorom. Izašao sam iz pozorišta, a Glogi me u tom trenutku pitao: "Ej, Isakoviću, je l' imaš neku papirnatu maramicu da obrišem sedište od motora, da ne nakvasim du*e?". Rekao sam mu da imam i to su bile naše poslednje reči... Nakon toga je saznao da je teško bolestan - rekao je Isaković.

Autor: Pink.rs