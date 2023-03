Manekenka, model, Danijela Dimitrovska govorila je o razvodu kroz koji je prošla, novoj etapi života i sinu kog su pokušali maksimalno da zaštite u tom trenutku, ali sa kojim je iskrena i sa kojim zajedno prolazi kroz sve.

Danijela Dimitrovska i Ognjen Amidžić su stavili tačku na svoj brak, a njihov sin Matija se suočio sa novom životnom situacijom. Danijela kaže da ne oseća njegovu promenu kada su njegovi idoli, mama i tata, u pitanju ali i da su sa sinom bili maksimalno iskreni u svemu.

- Ja ne osećam promenu, mislim da je tako i sa Ognjenom. Ono što je dobro je to da smo nas dvoje u dobrim odnosima u smislu da komuniciramo oko Matije i on to oseća. Vi ne možete dete da prevarite i ne možete da mu pričate jedno, a da osećate drugo. On oseća taj zdrav odnos, on oseća da odluka koja je doneta da je stavrno iskrena tako da mislim da je na taj način i prihvata. Sa njim smo razgovarali dosta iskreno i direktno bez prostora da on na nekin način ima još neko mišljenje, ili neko neodgovoreno pitanje - kaže iskreno Danijela.

Danijela je veoma ponosna na svog sina kog je kaže bacila u vatru upisom u drugačiju školu od one u koju su ona i njen bivši suprug išli.

- Ne znam da li smem to da kažem, izuzetno sam ponosna. Moram da kažem da je on jedno fenomenalno dete i svakog dana mu zahvaljujem. Ja verujem da je on mene izabrao da mu budem mama i pitam ga: "Kako sam ja to zaslužila, ti si tako divan", opet kažem svaka mama misli to za svoje dete, ali ovo je prilika da ga pohvalim. Bacila sam ga u vatru, možda je to bio nesvesno pokušaj da prenesem na njega isto ono što su moji roditelji uradili i kako su mene vaspitali, izvoli snađi se, izbori se za sebe. Koliko je to dobro videćemo, za sada deluje da jeste.

Danijela na Matiju prenosi mnogo toga što je dobila od svojih roditelja kada je vaspitanje u pitanju.

- Dosta je sličan način vaspitanja. Prosto na neki moj način, nije kompletno, ni identičan, ni ne može jer smo svi različiti ljudi, ali vidim dosta sličnosti i nekada kada mi se to sviđa ja onda dam akcenat, a nekada kada ne onda spustim loptu jer mislim da se vreme promenilo i treba malo oblikovati odnose. Tada je bilo drugo vreme i zahtevalo je da možda roditelji budu malo strožiji, danas je malo, ja bar mislim, drugačije. Ja sam neko ko ide kod psihologa i radi na sebi konstantno, bez obzira da li imam konkretno neki izazov, problem ili ne, ali mislim da nam treba to mentalno čišćenje, ja se mnogo bolje osećam i onda mi i to pomaže u tome kakav odnos gradim sa sinom. Tako da ja sam imala veliku odgovornost kada smo ga upisali u francusku školu jer je to bilo na moju inicijativu, jer sam smatrala da tako malo dete treba da razvija vijuge na taj način, ali sam ostavila prostora hajde da probamo, ako ne uspe, vratićemo ga lepo i školovaće se kao svi mi. To je bio jedini cilj zašto je on upisan u tu školu i on je stvarno jako brzo sve to savladao. Ja sam imala veću tremu od njega on tako mali mislim da nije imao ni svest šta ga čeka, a već kada je ušao u tu priču već se lepo snašao. Fenomenalno mu ide, mi ne znamo ni kada on ima testove u školi, on sve sa lakoćom nosi - kaže Danijela ponosna na svog sina.

Kao i sva deca javnih ličnosti Matija u početku nije bio svestan ko su njegovi roditelji i zašto ljudi traže da se slikaju sa njima.

- Dugo nije imao svest, jer se prosto mi negde tako i ne ponašamo. Nismo stavljali akcenat na to, ali je negde vrlo brzo shvatio pošto je njegov otac više izložen javnosti, svake nedelje je na televiziji i njegova popularnost je veća u tom smislu... Kada je video da prilaze ljudi i deca da se slikaju sa njegovim ocem, onda je počeo da postavlja pitanja i nije mu bilo prijatno: "Zašto sad neko mora da se slika sa mojim tatom ili mojom mamom, ja se ne osećam dobro" i onda smo mu objansili čime se bavimo da je to deo našeg posla pa je on to shvatio na kraju ali uz to da on ne želi da bude deo toga i tu želju poštujemo - priča Danijela, a na pitanje da li je postavio neka pitanja na koja je bilo teško dati odgovor kaže:

- Jeste, pogotovo u poslednje vreme pošto smo se suočili sa jednom novom etapom u našim životima tako da je bilo puno pitanja na tu temu i sada se trenutno borimo sa tim.

- Mislim da je samo važno da budemo sa decom iskreni u onoj meri i na onom nivou koji oni mogu da shvate da ne dobiju ni previše ni premalo informacija, treba samo proceniti kako prići ali mislim da je iskrenost jako važna, da deca tu iskrenost cene, čak i da pokažete emociju bilo da je to tuga ili bes ali da je obrazložite i da im objasnite da je normalno kako se osćeate i da je prosto to sastavni deo života. Nije mu sigurno lako, nije ni nama, ali zajedno ćemo lakše da prođemo kroz to - kaže iskreno Danijela koja je jednom prilikom izjavila i da bi pošto Matija liči na tatu želela da dobije i ćerku.

- Videćemo, ja prosto sada ne razmišljam o tome, meni je fokus Matija, fokus mi je posao, započela sam jednu novu etapu u svom životu kada sam ponvo samostalna. Kada ste deo bračne zajednice sve nekako delite na pola, a onog momenta kada odlučite da više ne želite da budete deo toga onda imate osećaj kao da treba ponovo da naučite da hodate - kaže Danijela a na pitanje da li je bilo bolno to prohodavanje odgovara:

- To prohodavanje ne, ali period shvatanja da treba da donesem odluku jeste.

Autor: M.K.