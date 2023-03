'Bila sam kao majmun, morala sam sve da probam!' Vesna Zmijanac ŠOKIRALA IZJAVOM O SVOJIM POROCIMA, a jednom kolegi je poklanjala sve!

Pevačica kaže da posao kojim se bavi nosi velika iskušenja kojima je jako teško ne odoleti.

Vesna Zmijanac iza sebe ima pola veka karijere, a ovoga puta nam je oktrila nešto više o svojoj prošlosti, tačnije, vremena kada je za potrebe spota na sebi nosila samo tri zvezdice od garderobe, ali je pričala i o svojim porocima.

- Taj kostim sam nosila u pesmi Rat i brat. To je bila fenomenalna stvar. Bilo je provokativno, ali opet ništa se nije videlo. Kupila sam to u Americi. Bilo je na jednoj lutki u izlogu i svidelo mi se. Ništa tu nije bilo vulgarno - kaže pevačica i dodaje da je dosta svojih odevnih predmeta u to vreme poklanjala čuvenom imitatoru Karamelu koji je tada imitirao sve pevačice.

- Karamela je tada imitirao sve redom i ja sam poklonila mnogo stvari, verovatno i to.

- Ako si u našem poslu pola veka budi srećan da nešto probaš i da ne ostaneš ni na čemu. To je naš život koji je nosio svašta nešto, a mogli smo da zaglavimo i da se ne oporavimo za tri života. Ja sam kao majmun, volela sam sve da probam. Lako sam izlazila iz svake gužve osim iz pevanja koje je najvća gužva - kaže pevačica.

Autor: M.K.