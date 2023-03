Kada terapija nije delovala, morao je i na elektrošokove, a postojao je i veliki rizik da bi mogao da počini suicid

Lekari su otkrili da pevač Bojan Tomović boluje od bipolarnog poremećaja, zbog čega se on susreo za brojnim patnjama, a kako kaže, velika su i odricanja - a najveće je ono kada je morao da odustane od uloge roditelja i da se razvede od supruge.

- Ja sam od detinjstva bio čovek krajnosti. Bio sam ili gore ili dole, ili-ili. Ja sam se svesno odrekao roditeljstva zbog toga što su mi lekari rekli da je to nasledno. Zato sam se i razveo od žene, koja je divno, čestito biće. Taj razvod sam ja predložio, a razlog je isljučivo moje zdravstvano stanje. Moja braća i sestre imaju decu i bolje mi je da budem dobar ujko i striko nego loš otac - kaže Tomović.



O navodima da je bio u iskušenju da izvrši samoubistvo je odbio da govori, ističući da su mu lekari rekli, kada se stresna situacija prepričava ona se 70 posto ponovo proživljava. Ipak, odgovorio je na pitanje na koliko je bio procenjen rizik da bi mogao da počini suicid:

- Postoji ta praksa da se potpisuje antisuicidalni ugovor. Za mene je bilo procenjeno da imam 58 poena od 60. Već kada se ima preko 40 vi spadate u ozbiljno rizičnu grupu.

Kada se situacija izmakla kontroli i terapija nije pomagala, on se podvrgao radiomagnetnim talasima.

- To su radiomagnetni talasi koji se koriste kada ne deluju više antidepresivi. To je slabija struja, a ne pravi elektrošokovi, mada se i oni koriste u Beogradu na VMA. To lekari procene po tvojoj priči i radi se ta vrsta terapije ako ocene da si baš duboko depresivan - ispričao je Tomović u jednoj emisiji.

