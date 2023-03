U četvrtak je. u okviru 51. Međunarodnog filmskog festivala održana premijera filma ''Troje'', a reditelj i scenarista ovog ostvarenja Petar Pašić otkrio je da je u pitanju film, koji će se publici zasigurno dopasti, posebno zbog radnje i tematike koja do sada nije viđena na našim prostorima.

- Film je jedna ljubavna drama, ali ima dosta elemenata erotike koju svi spominju, ali ono što mislim da će svima biti interesantno jeste to da do sada ovakav film nije bio kod nas, dosta je drugačiji, bavi se temama ljudskih odnosa u koje kod nas ljudi ne ulaze i ne proučavaju, treba ga pogledati - rekao je Petar.

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović i Igor Turčinović koji su producenti ovog filma, ističu za kamere "Premijere" da je projekat u produkcionom smislu, pomerio granice domaće kinematografije.

- Turče i ja smo producenti ovog filma... Nije bilo ni sumnje da će se beogradskoj publici svideti, pre svega jer je konceptualan, arti, gledljiv, i ono što je fenomenalno je to, što je u produkcionom smislu urađen na na jako visokom nivou. I sve pohvale, i reditelju, glumačkoj ekipi, direktoru fotografije, rasveti, to je fenomenalno! Ja sam bio u avionu, nisam mogao da stignem. Gledao sam ga u avionu, pet minuta premijerno pre svih. Kada sam stigao bilo je kasno da svraćam, već je bio koktel. Turče je neko ko voli da se poklanja beogradskoj publici, a ja sam neko kome se publika poklanja - našalio se Mitrović.

Vlasnik Pink Media Group istakao je da pored ovog ostvarenja Apolon produkcija FEST zatvara sa još jedim filmom, pod nazivom "Usta puna zemlje" reditelja Puriše Đorđevića.

- Da podsetim, mi od 24 filma na Festu, kao Apolon produkcija, imamo dva filma. Ovaj, i "Usta puna zemlje" Puriše Đorđevića, koji je nažalost 15 dana posle finalne montaže filma preminuo. Mnogo sam vremena provodio sa njim u pripremama filma i to je imalo svoje uspone i padove... Kada je video film, on je rekao "Ovo je za Oskara". Naravno, to je artistički film, on će zatvoriti Fest, videćemo da li će se dopasti publici. Mi napredujemo brzinom munje - rekao je Mitrović, pa dodao:

To je hiperprodukcija. 52 filma za godinu, za 18 meseci će biti 52. Mi smo završili 26. Sada krećemo u realizaciju drugih 26. Ja sam zadovoljan, i svi koji su govorili da smo kamikaze, da nismo sposobni, eto... To nisu neki budžeti, to mogu da uporedim sa serijskim programom. Naš film košta sa kao dve epizoide neke visokobudžetne serije. Sa malim parama snimamo vrhunske filmove - objasnio je Mitrović.

Drugi producent filma, Igor Turčinović je takoće za kamere "Premijere" istakao da Apolon produkcija ide ka samom vrhu, i da je posebna čast to, što je mladim glumcima, koji do sada nisu imali prilike, pružena mogućnost da igraju u filmovima.

- Ako ste gledali film, on je snimljen kao prosečan srpski film, a to se ne vidi po slici. Ono što je lepo, je to da smo mladim ljudima pružili priliku da snime film. To je za ljude koji nemaju vezu, nisu u strukturama. Mi smo čitali tekstove i birali smo one za koje smo mislili da su dobri i da su izvodljivi u ovim uslovima. Takvi filmovi se prave u Americi. Za 15 dana film. Oni se zovu "Weekend movies". Vremenom će biti još bolje, i lestvica će se dizati. Krenuli smo skromno, a idemo ka vrhu! - objasnio je Turčinović.

