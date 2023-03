On ga najbolje poznaje!

Bivši zadrugar Danijel Višić je za Pink.rs, komentarisao je najnovija dešavanja u Zadruzi 6, kao i odnos Bilala Brajlovića sa devojkama u Beloj kući, koji je i više nego turbulentan.

Milica je pokazala svoje pravo lice. Izje*ala se sa Carem, on je šutnuo, došao Bilal i on je izje*ao i šutnuo. Ona je pokazala da ništa ne vredi, da se sve vreme folirala, da je ustvari devojka koja služi da se muškarci sprdaju sa njom. Bilal je to već pokazao, on je bio sa par njih. Zaljubljen je samo u Maju, ostale ga ne interesuju, on je u fazonu poje*aće ih i to je to. Ana se isto izblamirala, glumila je neku kao finu i poštenu devojku, a na kraju bila sa Markom, on je šutnuo i nije je priznao za devojku, a sada je Bilal iskoristio, dokazale su da su obe katastrofa - pričao je Danijel.

Kada su u pitanju očekivanja, i Bilalovo dalje takmičenje u rijalitiju, Višić kaže da će se Brajlović 'prešaltati' na neku drugu devojku.

Iskreno očekujem da će Bilal da napadne neku treću, jer mu ove dve nisu zanimljive, izj*bao ih je, a Milici se isv*šavao u usta i sada ga više ne zanima, a on je u fazonu da bude što više sa ribama, da bi bio u temama, on je ozbiljan rijaliti igrač - dodao je Danijel.

Autor: Pink.rs