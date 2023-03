PROGOVORILA O OPAKOJ BOLESTI! Milena Ćeranić se povukla sa estrade u jeku popularnosti, prošla je kroz pakao, imala samo 43 kilograma!

Nakon što se proslavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" Milena Ćeranić je nekoliko godina važila je za jednu od najpopularnijih mladih pevačica koja je plenila muzičkom scenom, a onda je gotovo u potpunosti nestala sa nje i danas vodi miran život daleko od paparaca i fotoreportera.

Deo njene karijere i života obeležila je veza sa kolegom Nemanjom Stevanovićem, sa kojim je imala burnu ljubav i sa kojim je ušla i u jedan rijaliti. a nakon što se ta ljubav završila, pevačica o svojim ljubavima nije govorila u javnosti.

Posvetila se karijeri, međutim, usledio je težak period života, tačnije bolest Milene Ćeranić o kojoj ona dugo nije mogla da priča. Naime, Milena je, kako je ispričala, bila anoreksična, imala je samo 43 kilograma i modrice na zadnjici od kostiju koje su zbog naglog mršavljenja iskočile.

- Dugo nisam mogla da pričam o tome, jer je ostavilo ozbiljne posledice na mene, znaš, bude ti krivo što su te pogrešno videli, videli su me onako kako su me mediji predstavili. Istina me nikad nije bolela, makar da jesam, nikad se ne bih ljutila. Takva sam, bolujem od zla. Jesam zla, baš me briga, zla sam sebi, nisam vama, ili moji loši postupci, loše postupam prema sebi, a ne prema vama, ko ste vi da sudite o bilo čemu? Radila sam dosta sa psihologom na tome i sada mogu da pričam i jako sam ponosna na sebe, zaista, zbog toga - rekla je jednom prilikom pevačica za „Mondo“.

Bolest Milene Ćeranić iako je bila okrutna i na mnoge sfere njenog života je uticala, pevačica je ipak uspela da iz te životne bitke da izađe kao pobednik, a jednom prilikom je ispričala da su za gubitak kilograma, osim stresa, zaslužni i teški poslovi koje je prihvatala da radi u pomenutom rijalitiju, kako bi izbegla provođenje vremena sa drugim učesnicima, ali na ekranu to nije delovalo tako. Kaže da je posle svega, ipak zadovoljna svojim ponašanjem.

Autor: Pink.rs