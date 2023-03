'APSURDNA GLUPOST!' Oglasila se Milica Todorović i dala svoj sud o aferi 'MITO': Poznajem Snežanu Đurišić, znam sve te ljude - TAJ DEČKO JE POGREŠIO!

Kao bomba, u javnosti odjeknula je priča kandidata "Zvezda Granda" Dušana Vukadinovića da mu je pevačica Snežana Đurišić tražila novac kako bi prešao u naredni krug takmičenja, čak i da je u dilu sa Sašom Popovićem.

Milica je bez dlake na jeziku iznela svoje mišljenje o aferi u "Zvezdama Granda" čiji je učesnik bila 2005. godine i rekla da ne veruje u takve navode.

- Čula sam za tu glupost. Pročitala sam šta se izdešavalo, da je takmičar optužio Snežanu Đurišić za uzimanje mita. Mislim da je to apsolutna glupost, znam sve te ljude privatno, znam Snežanu Đurišić. Ona ima svoj novac, koliko bi on njoj morao da da para? - iskreno je rekla Milica.

Spekulacije su bile da je Snežana Đurišić napomenutom takmičaru tražila 200 evra.

- Ma jok. Krivo mi je što postoje ljudi koje nadjača ego, to nije dobro. Onda on upravlja nama, ego je najveći trovač duše. Mislim da je taj dečko pogrešio. Ne znam šta je prava istina, ali moje mišljenje je da to nije istina - kaže Milica.

Inače, navoda takmičara Dušana Vukadinovića je kreativni direktor Zvezda Granda Saša Popović demantovao, dok je Snežana Đurišić najavila tužbu protiv bivšeg takmičara kojem je bila mentor.

