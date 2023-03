Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić, gostovala je ove noći u emisiji "Redaljka" na RED TV, gde je komentarisala dešavanja između Ane, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić.

Ona smatra da se njena kuma konačno oslobodila, ali da ovako ni u ludilu ne bi smela da reaguje da su napolju, jer bi i Zvezdanova reakcija, tvrdi, bila znatno žešća.

- Sve ovo da se dešavalo napolju, 70 Milena bi bilo potrebno da je brane. Da mu se ovako suprotstavila napolju, ko zna šta bi to bilo... Ovo što kao njemu Anđela besno priča, to je ništa. Lepo joj je rekao na početku, da će morati da promeni orman i da će da nosi kupaći kostim koji joj on kaže. Dečko je u sve sfere jedne žene umešan, šta će da nosi, šta će da jede... U Anđeli je video poslednju priliku da nešto započne od nule. Znate, nema svako priliku da započne nešto novo, on misli da je to nova mladost. On na Zadrugu gledao kao na zatvor, navikao je na zatvoreni postor, dugo je robijao... To što šeta, to mu je izduvni ventil. On zamišlja da će izaći, pa kod Matore da živi, pa onda Crikvenica, pa da malo prokocka pare, a opet u rijaliti... Nije ni svestan da ga ni jedna devojka više neće pogledati, čovek ne zna da treba da se istušira, a ne da mlati onim vlažnim maramicama... - izjavila je Milena.

Autor: pink.rs