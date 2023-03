ŽESTOKO SU SE POSVAĐALI OKO PESME! Natalija i Sani Trik FX otkrili kako je nastala numera "Hitna pomoć"

Ova numera je čist narodnjak, iako je mnogi svrstavaju među dens pesme.

Mnogi naši pevači imaju onu pesmu koja im je lična karta u svetu estrade. Numeru koja im je donela najveću zaradu ili ipak slavu. Sve u svemu - pesmu po kojoj su postali prepoznatljivi.

Jedan od hitova koji je obeležio karijeru grupe Trik Fx, koju čini denserski par Sani i Natalija Ibraimov jeste „Hitna pomoć“, a pozadina priče kako je nastala ova pesma, je i te kako zanimljiva.

Naime, Sani nije ni želeo da snimi ovu pesmu, posvađao se sa suprugom zbog iste, a ona je na prevaru istu snimila i uvrstila je na album.

- Pesmu Hitna pomoć Sani uopšte nije želeo da snimi. Bili smo u studiju kod Aleksandra Perišića Romarija. U to vreme je bila dens muzika jako popularna, 2003. godine. Tada su izašle naše pesme Džoker i Čiko, čiko. Međutim, ja sam silno želela da uradim tu pesmu, ali Sani nije želeo ni da čuje za to, jer je on bio denser pevač i igrač. Rekao je da ga ovo ne zanima, bio je toliko ljut, da je napustio studio, udario je vratima i otišao. Ostavio me je ceo dan u studiju da pevam. Kada je trebalo da izdamo pesmu, mi smo na prevaru stavili pesmu na CD i predali u City records, tako da on nije ni znao ništa. Iako neki tvrde da je to dens pesma, „Hitna pomoć“ je čist narodnjak i nema veze sa densom. Sa ove distance mogu da kažem da zahvaljujući toj pesmi super radim, klinci je obožavaju, diskoteke su pune - ispričala je Natalija.

Podsetimo, hitovi koji su obeležili karijeru grupe Trik Fx su: „Zgodna mlada“, „Do jaja“, „Čiko, čiko“, „Na tebi je i mnoge druge“.Inače, pisalo se da je brak Natalije i Sanija bio u krizi i da su bili na korak do razvoda, a numera „Spasi me", je održala njihovu vezu.

- Baš smo se zakačili nešto Nata i ja, ali smo imali zakazano kod Milana Bojanića iz grupe „Tap 011" da uradimo tekst i bili smo tako nadrndani jedno na drugo i Milan je stalno išao te kod mene, te kod nje, a mi nismo hteli ni da razgovaramo, ona je plakala kod njega, ja sam zabrljao kao i uvek i u četiri ujutru je zvonio telefon i Milan nam je rekao da ima hit za nas.

Autor: M.K.