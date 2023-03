Progovorila i o ulozi u seriji ''Pevačica'', porodici, karijeri...

Poznata pevačica Milica Todorović bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'' gde je emotivnom izjavom na temu porodice i porodičnih odnosa uspela da rasplače svoju majku, koja je bila iza kamera, ali i voditeljku Bojanu Lazić. Na samom početku, Milica se osvrnula na svoje muzičke početke u Zvezdama Granda, osvrnula se na ovogodišnju numeru kojom će se naša zemlja predstavljati na Evrosongu, kao i na svoju ulogu u seriji ''Pevačica'', a govorila je i osvojim raskidima i patnji.

- Ja sam pobedila sa 14 i po godina, nepunih 15. Kad sam ušla u ovu zgradu na snimanja Zvetda Granda želela sam samo da pevam. Ja sam pre bila stidljiva, a sad ne možete da me zaustavite. Volim i balade, vilim i brže pesme. Sad bih snimala nešto brzo, bržeg ritma - rekla je Milica, pa se osvrnula na pesmu kojom se ove godine predstavljamo na Evrosongu.

- Gledala sam. Bilo je zanimljivih pesama. Sve su neki čudaci bili, mladi ljudi. Treba dati priliku novim, mladim ljudima. Pobednička pesma mi se ne dopada. Saldak je momak, zanimljiv nastup, ali mi pesma nije ''keči''. Zejna mi je bila top, super je otpevala, bila je energična. Graja mi je pore nekoliko godina ponudio pesmu, išla sam na neke probe, ali mi se pesma nije dopala i odustala sam. Danas publika sluša nešto modernije, drugačije... - kaže pevačica i otkriva kako se snalazi u glumačkim vodama.

- Sad moram da budem na setu u pola 6. Legnem u 3. Rekli su mi da moram da ustajem tako rano jer se tako snima. Adrenalin me radi čim ustanem, jako mi je lepo na snimanju. Nova energija, nešto novo se dešava. U prvoj sezoni mi se nije dopalo kad je Pavlovića capnula. Rekla sam samo da mi ne vraćaju i da me ne ubija niko. Poljubila sam se već u seriji, malo da vam zagolicam maštu, mama nije znala - rekla je Milica i progovorila o baladi s Dejanom Matićem.

- Ja Dekija jako volim, družimo se. On je sjajan tip. Iskreno, bitno je da se meni i Dejanu dopada pesma. Ja sam više očekivala, a Dejan je prezadovoljan. Nisam zadovoljna kako je pesma prošla, specifična je - kaže Todorovićeva, pa se prisetila i saradnje sa Eminom Jahović na pesmi ''Limunada''.

- Emina je jako talentovana, ima inspiraciju, ja to nikad nisam imala. Jako sam samokritična. Retko kad snimam, retko kad izbacujem. Dejan je bio inicijator, on me je zvao - poručuje Milica, a onda javno iznela kakvo mišljenje ima o Petru Strugaru, pa emotivnom izjavom o svojoj porodici rasplakala svoju majku i voditeljku.

- Nemam ništa protiv konja i Pere Strugara, on je super dečko. Patim posle raskida, plačem, zovem prijatelje, mamu... To brzo prođe. Teško mi padaju rastanci i odvajanja, to me prodrma. Zato se sada ne odvajam od mame, jer sam mlada otišla od kuće. Sa tatom sam na video kolu. Što više vremena gledam sa provodim s njima, život je kratak. Mama mi se rasplakala, sad ćemo i mi da se rasplačemo - rekla je Milica, a onda se i voditeljka Bojana Lazić rasplakala.

