Muzička zvezda u velikoj ispovesti progovorila o svim aktuelnim temama svog života.

Poznata pevačica Ana Nikolić pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' u velikoj ispovesti govorila je o svojim velikim borbama, krizama i zdravstvenim problemima, ali i momentima kad je želela da odustane od muzike i karijere.

- Muzika kao takva malo mi je izgubila smisao. Biće tu neki singlovi do koncerta. Ova pesma podseća na mene. Ima nekoliko pesama kupljenih koje stoje u mom autu i koje su ozbiljno plaćene i neću sada da ih snimam, baciću ih u kantu. Čekam da se desi to nešto. Magija se desila u studiju. Ja sam nešto kao Sinan Sakić, on nije hteo da otpeva ništa ako mu ne leži u potpunosti, ako ne razume reč. Naravno da sam zadovoljna novom pesmom, lična je. Ne mogu da pevam pesme koje ne osećam. To što meni može da se desi, ne može nikome. Moji izbori su bili da budem u ilegali. Ko može da zabrani pesmu. Ko može od antihita da napravi hit? - rekla je Ana i progovorila o koncertu u Areni koji je zakazala za 7. oktobar ove godine.

- Još nemam ideju kako će sve izgledati. Imam tri neka reditelja koja će mi pomoći. Nisam se ni sa kim svađala oko datuma. Ja ovaj posao ne doživljavam kao posao, za mene je ovo život, ja živim ovaj posao. Ja odvajam estradne umetnike i estradne privrednike. Ja imam svoju publiku i to sam što jesam, ne ugrožavam nikoga. Što me koleginice spominju, to pitajte njih.

- Više puta sam htela da odustanem od muzike, da uništim Anu Nikolić da ne postoji. Mislila sam da mi alter ego kvari koncept u životu. Sa 105 kila sam isto pokušavala iz fotelje. Važna je kilaža za ženu koja je navikla da bude lepa i negovana. Gde god prođem, ja se vidim, depresija teška. Nije lako skinuti 50 kilograma. Nisam ja marsovac, ja sam žena koja je ostala u drugom stanju i jelo mi se sve i nije mi bila muka nijednog momenta. Ja sam ponosna izašla iz porodilišta. Posle kad sam shvatila da ne mogu da smršam zbog problema sa pankreasom. Onda je proradio inat, a i lekovi. Sad sam zadovoljna i krećem da se spremam kondiciono.

Autor: M.K.