Na korak do suza!

Poznata pevačica Ana Nikolić, otvorila je dušu u svojoj ispovesti u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" o svojoj ćerkici Tari, ali i o razvodu sa Stefanom Đurićem Rastom, te je tom prilikom i otkrila u kakvom su sada odnosu.

- Tvoj najveći uspeh je Tara - rekao je reporter.

- I kad mi se nije živelo, živela sam i kad mi se nije ustajalo, ustajala sam. Trčim skidam kilažu, ali je to moj jedini životni moto najveći. Ja to ne svrstavam u uspeh, to je posebno nešto, a sve ostalo je nešto drugo i to - rekla je pevačica.

- Je l' ona mala Ana ili mali Stefan - pitao je Nemanja.

- Mala Ana, rodila sam apgrejdovanu verziju sebe. Pitala me je pre neki dan pred drugaricama: "Što nisi normalna?", ja joj kažem: "Je l' bi mogla da te rodi neka normalna majka? Ne". (smeh)

- Piše se mnogo o tvom odnosu sa Stefanom, šta ti kažeš - pitao je reporter.

- Kažu da smo se razveli najmirnije moguće, zvanično i tako dalje. To ne postoji, razvo je isto kao i smrt najbližeg člana porodice. Sahranila sam oca mnogo rano, tako da je ovo bila tragedija u tom rangu. Čekala sam da se desi ta ljubav, tako sam vaspitana, nisam se udavala, pa razvodila. Nisam to dobro podnela, bila sam loše dve godine psihički. To je bila ljubav na više nivoa, emotivno, mentalno, a najmanje fizički i materijalno. Mene uvek može da fascinira neko ko je duhovit, vredan, radan, kao što je Stefan, dobar čovek, otac, a ne - rekla je Nikolićeva.

- Je l' bi mu dala novu šansu - pitao je reporter.

- Ne, nemoj to ni da me pitaš. Ne njemu, nego nijednom frajeru nikada, nikada se nisam vratila bivšem dečku. Možemo da budemo prijatelji, možemo i neprijatelji. DA li može da bude saradnik? Da, dobar je saradnik. Naravno da sam patila, bauljala po kući, nije mi bilo dobro najiskrenije, verujem da je tako i on. I njemu se srušio sneško, ali smo znali da je najbolje da se razvedemo zbog deteta. E upravo to, naš odnos se zasniva od danas do sutra, danas sam odblokirana, obično me blokira. Znala sam da će biti sigurno dobar otac, nikada se ne bih bavila time da dete odvojim od oca, jer ga ja nemam. Njegovi roditelji meni jako puno pomažu, jer kad svoje dete ostavim kod njih, ne razmišljam ni o čemu - rekla je Ana.

- Koliko ti je teško bilo da budeš i otac i majka kada je bio lišen slobode - pitao je reporter.

- Pa dobro ona je bila mala. Kada sam morala da odem u posetu da vidim je l' mogu da pomognem, to je bilo kada sam u Tarinim očima videla, bila je sreda, Rastina mama je plakala, videla sam u njenim očima strah i nepoverenje da se tata neće vratiti. To me je najviše zabolelo. Stekla sam utisak da ona misli da je lažemo...Tara će sa 16,17 preći kod oca. Kaže ona meni: "Imam dečka", ja kažem: "Tara, nemoj pred mojim ocem, kakav dečko" - rekla je Ana.

- Koliko ti je teško pao taj gutbitak oca - pitao je reporter.

- Mnogo. To ti je kao da ti neko izvuče tepih. Moja ljubav prema Tari je bila veća nego, da kažem, mržnja prema Rasti.

- Ko je najveća ljubav Ane Nikolić - pitao je reporter.

- Sada je Tara, bezsulovna, a mislila sam da je bezuslovna Rasta. Tara i njen tata su moje dve najveće ljubavi - rekla je Ana.

- U kakvim si odnosima sa majkom - pitao je reporter.

- Moja majka je dole, čuva Taru, eto u kakvim odnosima. Majka, ćerka. To je najkomplikovaniji odnos u psihologiji, ali kad su ljudi normalni, sve se da rešiti. Ja primenjujem dosta od toga što sam od nje naučila, a dosta kontra. Za neke smatram da je bila pre Hilter i stalno nabijanje krivice. Ako je pet, što nije pet plus. Želela je da ja budem najbolja, a to ume da preoptereti. Zato ja moje dete učim da kada je malo krivo, da vrati - rekla je Nikolićeva.

- Kome si u životu bila najmanje devojka od čokolade? - pitao je reporter.

- Onima koji su bili manje vredni ili su se tako osećali. Ja mogu da sedim i sa predsednicima ili sa ljudima na ulici, nemam problem da sedim sa bilo kim, a to mi se zamera. Javim se čistačici iz fronta, meni Rasta kaže: "Bože da li si ti normalna?".

- Koju bi ulogu odbila danas - pitao je reporter.

- Anu Nikolić. To je taj alter ego, ja uporno tražim od doktorke pečat, ubeđujem je da imam dijagnozu. Kaže mi: "Šta će vam papir, da bude opravdanje za sva sr**a*" - rekla je Ana.

Autor: N.Ž.