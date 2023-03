'TAKVA ŽENA SE NEĆE RODITI JOŠ DUGO' Ana Nikolić priznala koliko je IZGUBILA odlaskom Marine Tucaković, pa otkrila pozadinu pesme ''Mišo moj''!

Pevačica Ana Nikolić, otvorila je dušu u svom intervjuu o smrti svoje prijateljice i nekoga ko je napisao najveće hitove za domaće pevačice, tekstopisca Marine Tucaković.

- Žena koja je napustila javnu scenu i koja je napisala najviše hitova i negde u poslednjoj izjavi izjavila da je najviše hitova napisala za Cecu i Anu Nikolić, koliko smo izgubili njenim odlaskom - pitao je reporter.

- Ja mnogo, nesagledivo mnogo. Sva me neka jeza prođe, ja i dalje pričam o sadašnjem vremenu, a ne da je u prošlosti. Takva žena se neće roditi još dugo. Ja nisam osoba od kompromisa, kažem ti: "Pod mač bato", moraću sama da pravim takve tekstove, jer takva ne postoje. Za mene će Marina uvek biti na vrhu piramide - rekla je Ana.

- Polemisalo se da je pesmu "Mišo moj" posvetila svom sinu? - pitao je reporter.

- Da, u nekim delovima, da. Marina je bila takva, kuva, pa joj dođe rečenica, pa se seti kako je mene Futa imitirao. Ja u četiri ujutru ustanem i kad mi padne nešto napamet, ja zapišem - rekla je Ana.

Ovako je Ana pričala o smrti svoje prijateljice neposredno nakon ovih loših vesti.

- To mi je najgori događaj ove godine, od tog dana nisam sva svoja. Još uvek mi krene ruka da joj pošaljem poruku, jer ne prihvatam da je nema... Mi umetnici umemo da pobegnemo iz realnosti, za to nam i služi umetnost. Još uvek mi je rano da prihvatim da je Marina preminula, ne znam koliko će još vremena proći, ja ću se hvatati za telefon da joj pošaljem poruku. Uhvatim sebe, i dan danas, zato i nisam mogla da idem na sahranu, to bi za mene bilo previše. To bi bilo suočavanje sa nekom istinom koju nisam želela da prihvatim. Bila sam na komemoraciji, ali to je malo drugačije... Pričali smo o Marini, ali to i sahrana, to nije isto. Zaista nisam imala snage da odem, od tog dana nisam sva svoja. Ona mi je bila kao član porodice i to je tako, to se nikada neće promeniti - zaključila je Ana za Pink.rs tada.