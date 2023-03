ZA ODLAZAK NA OPERACIJU PUKLA PREKO DEVET HILJADA EVRA! Uki Ku pokazala cenovnik nakon odlaska kod plastičara, nos platila SEDAM HILJADA! (FOTO)

Popularna influenserka Uki Ku, kojoj je pravo ime Una Kablar, i dalje boravi u Turskoj gde je operisala nos.

S obzirom na to da je Uki poznata kao neko ko sa svojim pratiocima deli sve informacije vezane za operacije koje je radila, sada je odlučila da do detalja otkrije koliko je šta platila u Turskoj.

Uki je svojim pratiocima odgovarala na pitanja o operaciji koju je imala pre nedelju dana i na pitanje o ceni korekcije nosa napisala je sve taksativno.

- Koliko je sve koštalo? - pitao je Unu neko na Instagramu, a ona je opširno odgovorila:

- Ovo pitanje vas definitivno najviše zanima. Nos 7.000 evra, karte 200 evra po osobi, plus doplata za prtljag. Smeštaj oko 800 evra za dve osobe sa doručkom, sad ne znam, to zavisi od hotela do hotela. Morate doći dva dana pre operacije i ostati još minimum nedelju dana posle operacije. Lekovi oko 25 evra. Kovid test i te pretrage pre operacije po 100 evra i plus džeparac da trošite dok ste ovde na hranu- napisala je Uki koju je operacija sa dodatnim troškovima koštala preko 9.000 evra.

Influenserka koja je nedavno bila u žiži interesovanja javnosti nakon što je otkrila da je njen zet pretukao njenu sestru, nedavno je operisala i grudi o čemu je detaljno govorila u jednom od svojih snimaka na Jutjubu.

Autor: N.Ž.