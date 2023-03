O ovoj noći će se pričati!

Prethodnu noć na velelepnom imanju Zadruge, obeležila je emisija Izbacivanje. Nominovani zadrugari za prošlu nedelju bili su Adam Labunski i Marko DNK.

Voditeljka Dušica Jakovljević je u svom studiju ugostila oca nominovanog Adama Labuskog, Ibra, koji je na samom startu emisije prokomentarisao sukob svog sina sa Lepim Mićom i Mikicom Bojanićem.

Adam mi je drugo dete sa Donkom. Doneo sam ličnu kartu, pošto Mića palam*di, da se vidi da li sam Labunski. Ja sam za Pink.rs rekao da su Mića i Mikica zaboravili na Boga. Ja odmah mogu da prepoznam glumce. Mikica se svuda gura, možda ga je otac tako savetovao, ali što se pevanja tiče, može samo da bude seoski pevač - pričao je Ibro.

On je nakon toga osuo žestoku paljbu po Anđeli Đuričić i Zvezdanu Slavniću. Pre toga je istakao da mu je favorit Ivan Marinković.

Meni najviše smetaju unutra Zvezdan i Anđela. Da mi je ona ćerka, odrekao bih je se. On će kad tad ta da je istuče. Gledao sam kumu i Acu Bulića. Smatram da pošto je zlostavljao Zvezdan Anu, da će Anđela imati problem. Ne znam šta vidi u njemu. Briše se maramicama, ne tušira se, navikao u zatvoru verovatno. On je nju posmatrao prošle sezone, bacio oko na nju - ispričao je Ibro.

Pored Dušice Jakovljević, domaćin prošle noći bio je i Marko Đedović. On je razgovarao sa zadrugarima u Šiša baru, a prvi intervju je obavio sa Anom Ćurčić.

Kakav ti je osećaj sada? Trpela si nasilje, tebe optužuje da si tukla decu i majku. Prevario te je, otpužuje tebe da si varala - krenuo je Đedović.

To potpuno nema veze sa životom. Hvala mu što mi pokazuje dokle može da dosegne. Rekao je da me je tukao i prvi momak, a da sam ja folirant i lažov. Sela sam ispred njega i pitala ga to. Ja sam se krstila, ja sam totalni šok doživela na ono što je izrekao. Tvrdim da mi je udario na najslabije tačke, to su moja deca i majka. To ne da su neistine, nego ću ga za to zaista tužiti, onako kako mu dolikuje. Ta deca su ni kriva, ni dužna umešana u ovo, kao i moj bivši suprug. Uvukao je i svoju bivšu suprugu. Tvrdi da sam varala bivšeg supruga godinu dana, naravno da ne. Ja ću se truditi da izvučem iz njega baš sve. Sve što je išao kroz staklo, nije iz ljubavi prema meni, nego nemoć, da spreči da ja iznesem ovo - pričala je Ana koja je nakon svega otkrila da li su njena deca znala za probleme koje je imala sa Zvezdanom:

Prvo da ti kažem da ja posle mnogo godina imam pravo glasa i govora. Kad sam mu rekla to, on je rekao: "A šta će biti posle toga?". To je moj najveći strah, da će mi nauditi posle "Zadruge". Deca u takvim stvarima tog tipa nasilja nisu bila prisutna, on je uvek bio dobar kad su oni tu. Sad sam se na doku setila kad sam mu u telefonu našla poruku od jedne devojke, bili smo kod njega, njegova mama je bila tu, ja sam jako loše prošla, dobila sam batine jer sam se usudila da pogledam njegov telefon. Toliko me je tu noć maltretirao, da sam pobegla kod njegove mame u sobu. Smislile smo način kako da me izvuče. Okrenula sam svoje dve drugarice, koje su po mene došla tu noć i izvukle me. Uvek sam ja bila kriva, to je njegova vrsta kontrole. Shvatila sam koliko je meni strano kad mi neko uputi lepu reč - ispričala je Ana.

Koje se istine Zvezdan plaši? - pitao je Marko.

Svih situacija u kojima je bio kakav je bio, zlostavljao me je, bio je nasilan. Da ja iznesem detalje. Iznela sam neke situacije, toliko je toga bilo, toliko sam toga proživela, da ne mogu ni da se setim... Ima dosta stvari, ja ću odlučiti šta ću da kažem, neću za crnim stolom, jer se ne bi završilo dobro, ima svačega - rekla je Ana.

Naredni takmičar sa kojim je voditelj Marko Đedović obavio intervju bio je Zvezdan Slavnić. On je na sve načine pokušavao da se opere od Aninih optužbi, pa je otrkio svoju stranu priče:

Kada ona priča, ja obično izađem, ne slušam. Njoj na dušu. Ne mogu da kažem da su sve stvari neistina, ima neistina. Borila se za mene, radila je šta je radila, mnogo stvari je izvađeno iz kontekstsa. 80% stvari nema veze sa životom. Trpim te uvrede, šta da radim. Ona je živela 15 godina sa mnom, govori o sebi, ne o meni. Mogla je da ode. Ja se kockam za veći novac, ona za manji. Ja sam pio malo više, ona malo manje. Stvarno neću ništa da govorim, klimaću glavom. Užasno mi je, žena priča o kodeksima, a onakve stvari izgovara. Logike nema. Da li bi bila sa monstrumom koji joj je radio neke stvari? Da, bio sam odvratan i ona je. Uzvratio sam 3, 4 stvari, reagovala je kako je reagovala, pokazala svoje pravo lice. Izvinio sam se, rekao da sam rekao neistinu. Neistina je da sam ja porokockao toliki novac. Ne želim da izbacujem neke stvari. Ja sam izgubio jedan stan zbog nje, tako da... Zbog njene gluposti, ali nema šta da zameram, život je, idemo dalje. Ne mogu više. Saslušaću je svaki put. Počela je da govori strašne stvari, može da se priključi i policija. Ako sam to radio, ona je opet ostala sa mnom. Kad bih ja krenuo da pričam, to bi dobilo znaš koju dimenziju, a to neću. Ona je predivna majka, toliko je dobra, da je loša. Ona meni govori svakog dana 40% lažnih stvari, gde se vidi da to radi iz povređenosti. Okej, prevario sam je. Ja to više i ne gledam kao prevaru. Iskreno, ne interesuje me. Ako muž i žena imaju planove i razvedu se, šta je sa tim planovima? Ako se razilazite, planovi su stali. Što je prirodno i kod mene. Ali kod mene nije to, jer sam to ja. Muka mi je toga. Da se ovo sve desilo napolju, prešla bi preko toga, išli bismo dalje. Okej, došla je na konto mene da uzme pare, zaradiće za sve što izmišlja da sam ja, sad smo kvit. Niko me nikad nije ovako uvredio u životu - rekao je Slavnić.

Šta se dešava sa Anđelom? - pitao je Đedović.

Njoj je Maja Marinković problem. Zaklela mi se da je to problem. Poslednjih 6 dana je u Helga fazonu, mlatnuo bih je motkom, povampirila se iz groba. Užas šta je izgovorila juče. Ne samo meni, nego i devojkama koje nemaju veze s vezom. Šta je problem, druženje sa Majom, cela priča. Rekao sam Maji da neću više, da smo na zdravo-zdravo. Ono sa Majom sam namerno uradio, da vidi kako može da bude užasno i njoj, jer mi je bilo užasno ono što mi je izgovorila. Nesnosna je ovih pet, šest dana. Kao da želi da vrišti, tu šizofreniju ne mogu. Pustiću je ovih par dana. REkla mi je da joj je samo Maja problem. Ne mogu da gledam da mi šizofreniše, to sam gledao sa Anom, nemam snage za to. I ja sam šizofrenisao. Malo ćemo da odmorimo, da vidim da je samo potrebno da se ja udaljim od Maje, jer ona kaže da sve iz toga proizilazi - odgovorio je Slavnić.

Nakon Zvezdana Slavnića, u Šiša bar kod voditelja Marka Đedovića stigla je Anđela Đuričić, koja je progovorila o odnosu sa svojim dečkom.

Svi događaji od prethodna dva dana, kapisla je bila kad me je polio. Sve to što sam videla, šta smo se raspravljali. Anino ponašanje, priče iz braka, i njegove priče, njegovo vređanje nje, negde moje komentarisanje koje je dovelo do toga da imaju sukob, njegov odnos sa Majom. To mi je jedini upitnik, razara mi mozak to. Mislim da bi mu Maja bila jedna avantura u prolazu i to je to. A ona njega gleda kao muškarca sa kojim bi bila. Mene to boli. A što se Ane i njega tiče, rekao je sve, posle došao, rekao da je izrečeno u afektu. Ja neke stvari znam. Ispričao mi je neke događaje. Pre Aninog ulaska mi je pričao o njihovom braku i šta je bilo loše. Oni su se mnogo svađali. Ja iz Zvezdanove priče mogu da kažem da je ovo što je pričao Zvezdan donekle istina. Glupo mi je da kažem da je tukla decu, ali on mi je rekao da ona ima problema. Ima malo tih psihičkih problema. Ona je onu noć krenula na njega, pa na mene. Neuračunljiva je u trenucima, prošla je Bog zna šta... Ja verujem da ima istine i kod jednog i drugog. Sad ko je tu koga tukao, ne znam. Ali znam da je to bilo vezano za decu. Znao je da mi priča da je ona išla sa njim u kazino, jer mu nije verovala, znala je da voli da flertuje. On je meni rekao da se sa devojkom iz kladionice viđao u njihovom stanu. Kaže kad deca odu u školu, Ana na posao... Dovodio ju je u stan kad nisu tu... Onda meni Ana kaže sinoć priču za 200 evra od te devojke. Sad stani, sad je problem tih 200 evra koje je vratila bivšoj kombinaciji, a prijatelji su joj ti koji su joj ćutali za tu devojku- Ja ne znam da li ju je tukao ili maltretirao, ali mi je govorio za stvari da je ona tu njenu decu tukla... On će tvrditi da je ona idealna majka. Sad mene nervira što je polizao to. ja znam šta je rečeno. On je besan što je rekao. Zato sad poriče. Ja za tu priču znam pre nego što je ona ušla - rekla je Anđela koja je osudila Milicu Veselinović jer je izbacila Anu iz kreveta.

Voditelj Marko Đedović je potom ugostio Miljanu Kulić u svoj kutak sa kojom je razgovarao o njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

Uzela sam Zoli naočare i parfeme, samo da bismo stupili u komunikaciju. Toliko sam se uvrzla u svoje laži, da više ljudi ne znaju kada sam iskrena, kada foliram. Sve radim iz neke nemoći, da kontriram Zoli. Muka mi je od same sebe, pogledam se u ogledalo i kažem: "Kako možeš više?". Kažem ja Zoli: "Bog uzima samo najbolje". Da sam toliko najbolja, Bog bi me uzeo onaj put. Odavno bih vas gledala sa onog sveta da sam najbolja. Ovako. Što se Bebice tiče, htela sam da se maksimalno posvetim tom odnosu. Bez ozbira što Zolu mnogo više volim. Ali jedno je kad na nekoga možeš da se osloniš, a drugo... Nije ljubav za sve ista reč. Za nekoga je da ima da podeli. Ali džaba kad ti srce ide ovamo... Moja mama kad pogleda i napravi paralelu, ona misli da je ljubav sa Nenadom, a ja ne. Ona smatra da je Nenad čovek za život - pričala je Miljana.

Koliki uticaj na tvoje stanje ima to pričanje od strane Marije? - pitao je Marko.

Ima uticaja da se pogubim, da ne znam šta radim, da lažem ljude oko sebe, da psihički nisam dobro. Najsrećnija bih bila da se ostvare planovi sa Rajskog ostrva. Ustala sam, videla da Zola spava, nije mi bilo do života, pitam ljude kako su, čisto da ih pitam. Dogovorili smo se da spavamo u istom krevetu. Rekla sam mu da moram da ga zagrlim, da mu neću dati da spava, to sam rekla da ga uplašim. Ja sam kao kad se detetu pokvari igračka, pa dok ne dobije istu igračku... Ja sam razmaženo dete. Tata ima više razumevanja za mene, ali je pod uticajem mame. Kad sam sama sa tatom, on mi kaže kako mi srce hoće, kaže mi da me razume. Znam da me razume, da bi me podržao. Ali znam da će mama da mu opere mozak. Podlegne pod njenim uticajem, jer je mama stub cele porodice. Tako i kad smo bile male. Ali kaže: "Mogu sutra da umrem, samo da znam da ćeš biti srećna". Mama se verovatno plaši da me Zola iskorišćava, da je probisvet, uličar... Mama uvek nađe opravdanje za Nenada... Ustane, iskritikuje ga što smo imali s*ks, posle 15 minuta, kao da smo osvojili tiket na lotou - rasplakala se Miljana.

Nakon Miljane Kulić, u Šiša bar kod voditelja Marka Đedovića stigao je Lazar Čolić Zola, koji je otkrio šta se tretntuno dešava između njih dvoje.

Mi smo u korektnom odnosu, nekad ja budem malo grub, pa se malo i kajem zbog toga svega. Ona očekuje od mene da preko noći progutam sve što se desilo i da krenemo jovo nanovo. Onda u drugim momentima kad priča osećam se kao da sam ja kriv, pa se pogubim. Ne mogu da joj objasnim. Mora da shvati. Ja je ne gledam kao neku k*ravu, pa kao hajde, ko ga šiša. Stvarno imam nešto prema njoj. Nekad bude ironična, sarkatstična, ispitujem - rekao je Zola.

Ona kaže je shvatila svoju grešku - dodao je Marko.

Nama je bilo toliko kul, retko kad smo imali takav odnos. Vezao sam se. Ja sam video da mogu tri, četiri devojke da imam, vidim na njima, ali nisam pomislio, ne bih se mogao usuditi. Malo popričam sa Tamaris, Sofijom, Anitom, Anom Spasojević, ali mi ne pada na pamet. Ona me sad čeka ispod treba, hoće da popijemo vino. Ja volim kad je ona srećna, nasmejana. Svakog dana joj govorim da mora da ostane do kraja, ona kaže ne može ako se ne pomirimo. Mene boli to što je uradila, dođe mi da je ponizim u razgovoru. Dao sam sebe, te stvari me bole. Bojim se da ću popustiti, a daću sve od sebe da ne popustim. Pokušavam da joj nađem opravdanje, da je izmanipulisana. Ali kažem sebi: "Kakav bi papak bio da pređeš preko toga", a sa druge strane kažem: "Ne možeš protiv sebe". Imali smo planove, hteli smo svadbu ovde, ovde nam je sve počelo, "Zadruga" mi je kao Derventa, odrastao sam ovde, zavoleo ljude... Kad Darko dođe, kao da mi dođe rođak - rekao je Zola.

Miljana i Zola su nakon razgovora sa voditeljem Markom Đedovićem u Šiša baru, sumirali utiske, a onda joj je on otkrio da je pričao sa Anitom Stanojlović u pušionici što je Kulićevoj jako zasmetalo.

Aleksandra Nikolić je bila sledeća takmičarka sa kojom je voditelj Marko Đedović obavio intervju u Šiša baru. Aleks je nikad brutalnije oplela po Ani Ćurčić i Zoli.

Anu i Zvezdana ću komentarisati, to je takva boleština. U toj situaciji mi je gora Ana od Zvezdana. Ako je istina šta je pričala, da ima dokaze, ona mi je gora od njega. Čekaj, imaš decu, neki čovek dođe da živi sa tobom, maltretira te, trpiš, onda kockaš sa njim... Biću surova, ali zaista mi deluje u određenim situacijama da je Ana stavila Zvezdana ispred dece. Pri tom, on nije ni otac te dete. Ana mi deluje kao džangrizava, sujetna žena, što se jutros dokazalo ispred salona. Anđela je došla uplakana. Ja kad vidim da je nekome loše, a ne ovo foliranje... Anđela mi deluje najiskrenije tu. Ani glavna meta treba da bude Zvezdan, a ne Anđela. Zagrlila sam je, pričala sa njom, ono što bih rekla sebi u toj situaciji. Ana ulazi i kao: "Maja zakuvala čorbu, a vidiš, njih dve se sad kao teše, a Zvezdan hteo da bude sa Aleksandrom, ova plakala zbog nje". Šta nju briga ko Anđelu teši, neka gleda sebe. Iz dana u dan govori sve više o sebi, ne može da ugasi tu sujetu, kanali se iz dana u dan - rekla je Aleks.

Šta misliš o Miljani i Zoli? - pitao je Marko.

To mi je katastrofa. Zola mi je gori od Miljane. Devojka te je doslovno unakazila. Miljana voli samo sebe, niti Bebicu, niti Zolu. Sve ih je poremetila, kao da je Kim Kardašijan. Zola je mogao da bude gospodin. Mislim da ovo radi iz emocija, ali se vadi na to kao da je osveta, ali blamira sebe time. Sediš sa devojkom koja te je ponizila. Oni ne treba da budu na istom kontinentu, a ne zajedno - dodala je Aleks.

Nakon Aleks, Filip Car je otvorio dušu voditelju Marko Đedoviću. Naime, on je otkrio kako je proša sukob koji je imao sa Alek, da bi nakon toga priznao kako gleda na ljubavni trougao:

Ja svaki put kažem nešto drugo, menja se situacija. Došla je Anđela jutros u rehab, razgovarala, bila uplakana. Kad je Ana ušla, rekao sam Zvezdanu da može da spase Anđelu i Anu sebe, da se povuče, da bude sam. Anđeli sam jutros rekao da misli na sebe, devojka se degradirala. Mislim da je nesrećna u toj ljubavi, da ta ljubav nema perspektivu. Zvezdan je u ruži vetrova, malo Ana, malo Anđela, malo Maja, Aleksandra... Meni se to ne sviđa. Mislim da je imao preveliki ulog, težinu, a onda neozbiljno deluje u svemu. Mora da izabere. Desile su se stravične optužbe, verovatno se bave institucije time. Sigurno da neće ostati samo na tome, kad izađu, mediji, javnost, porodice, imena koja su umešana... Neće to na dobro izaći. Nema temelja da se završi dobro. Ili su u pitanju ozbiljna dela kažnjiva ili ozbiljne klevete. A mislim da ima oba - otkrio je Filip.

Tokom večeri došlo je do svađe između Ivana Marinkovića i Anite Stalnojlović. Pale su teške reči, a i obezbeđenje je moralo da reaguje.

Anita je nakon toga pozvana u Šiša bar na razgovor sa voditeljem Markom Đedovićem.

Ana i ja smo sređivale garderober, uhvatio me je napad panike, legla sam da spavam, Ivan je počeo da se svađa sa mnom, da nas vređa, ja sam skočila i napravila haos. Samo je trebalo da mi stane na žulj. Imam ljubavne probleme, Jovana me izbegava već deset dana. Imamo rasprave, izljubomorisala sam zbog Milice. To me muči, previše sam se vezala za nju, nije kao sa Zolom i Markom. Prepustila sam se 100%. Gledam u pod. To me je povredilo. Trebalo je da prekine pre nego što sam se zaljubila. Spremiću joj nešto za 8. mart, nadam se da će da popusti. Na početku mi je bilo zezanje, onda malo, malo... Zbližile smo se. Ali fale nam razgovori, teme, ne mogu da se otvorim, to nam je najveći problem. Tu fazu smo preskočile, sve drugo imamo - rekla je Anita.

Naredna sagovornica voditelja u Šiša baru, bila je Jovana Tomić Matora koja je progovorila o odnosu sa Anitom Stanojlović, ali i o tome što je Miljan Vračević pokušao da je predstavi monstrumom zbog Anite.

Iskreno da ti kažem, da se ne ogrešim, mislim da ne plače zbog deteta. Definitivno je to rijaliti, pogubila se, pa je stiglo za Marka, Zolu, pa sa mnom, mislim da je opalila malo realnost. Kada Zola nije sa Miljanom, ona lako uđe u komunikaciju sa njim, a definitvno je sigurna da neću ništa sa njom i eto ti. Znam da je čekala moju reakciju, rekla sam joj da nikoga ne udara, već da se svađa. Neću da joj dajem pristup i sažaljenje, jer šta god da uradim...Ja tek sada vidim koliko je ovo strašno, kad mi kažu psihopata, ja tek sad vidim šta je to. Znam da mi je flašica ostala na stolu, ja je tražim, ona mi je napunila vodom, stavila pored kreveta. Išla je u ormar da miriše moje stvari, kaže da je gledala moje nogice, meni je suludo da porediš moje noge sa detetovim...Da je sada zagrlim ili nešto, da sam uzela čokoladicu, to bi bio pakao. Ona ima trip kao i sa Markovićem, da će tako biti i sa mnom. Na meni se vidi kad se zaljubim, prošle godine sam prvi put posle Sanje odlepila. Devojke su lepe, zgodne, nisam kao ovi muškarci koji samo vežbaju...Pop**eni su svi, ali izgleda samo na tegove. Pre si morao da dubiš na trepavicama da bi dobio to, a sada imaš na po muke - rekla je Matora.

Šta je Miljanov razlog da tebe predstavlja monstrumom, to vezano za Anitu - pitao je voditelj.

To je jako komplikovano, ja sam naučila u rijalitiju. U kući nikome ne verujem, ćućorim sa Mikicom i to je to. Miljan je neko ko je mene najstrašnije vređao pet godina, gde sam ja okrenula Davida Dragojevića, koji je rekao da to nikada nije izgovorio. On se meni izvinio, kako mu njemu nikada nismo vratili, pa nisam ja takva da se pljujem po društvenim mrežama. Mi smo ušli ovde, on je spustio loptu. On kad kaže da je oprostio Maji, nikad nije, jer je čekao trenutak da Taki uđe, zakleo se da će vratiti. Prema Mikici sve pamti, Mikici govori da se mire, on najgore: "Jaj**a, kamiondžija". Zvezdan mi je rekao da neće da priča, vezano za Miljana, da se ne bi desilo. Da ti napadaš Anitu, pa se posle pereš, a da malu Valentinu vređaš na traumu. Ja sam pametnija i mudrija, ne odgovaram, a kad mu se suprotstavim, on kaže da misli na Marka, a misli na mene. Ja samo ovim pokazujem koliko je on ljigav. Veruj mi da prvi put, ja sam neko ko je radio neke stvari i prikrivala nešto što se tiče mene, sam apsolutno čista. Ako meni odgovara posle prvog se**a, što bih prestajala? Kad je to otišlo daleko, normalno je da se prekine. Pritom, on je prisustvovao razgovorima mene i Anite, pa joj je vikao: "Ko te je*e". Mislim da je dvoličan prema svim zadrugarima, mi smo se juče gledali kada je on pričao na nominacijama. Ne možeš da kažeš da se spasio Bilal kad je slomio nogu, a onda Maji kažeš da se ona spasila. Kažem Maćoniju i Ermini, ja vas poštujem, ali kada izađem, moraćete da kažete i drugoj strani. On se stalno poziva na Erminu i Maćonija. Čovek priča kao da ima 160 godina, a ne 40 i nešto. Znam da je pravda na mojoj strani, pritom sam ja tražila ljude Rodni ili Šarmen, da imam alibi - istakla je Jovana.

Nakop intervjua, došlo je vreme za Izbacivanje. Nominovai zadrugari su sa voditeljem stgli u sportsku salu.

Njihov zadatak je bio da bace flašice koje su se nalazile na stolu, a pobednik je bio takmičar koji je najviše flašica vratio u prvobitni položaj. U igri nije bilo pobednika, kako niko od takmičara nije uspeo da uspešno izvrši zadatak.

Marko Đedović je otkrio zadrugarima da Belu kuću napušta Labunski, a cimeri su se pozdravili sa njim.

Nakon što je napustio Zadrugu, Adam je stigao u studio kod Dušice, gde ga je sačekao otac, a susret je bio veoma emotivan. Nakon toga Adam je priznao da je jedva čekao da napusti imanje:

Svega mi je bilo preko glave. Ušao sam pun entuzijazma, očekivanja su mi bila veća. Ali se desilo ono na početku. Ja sam iskrena osoba, ne mogu da se foliram. Očekivao sam da će mi se desiti nešto. Ljudi su odmah stvorili animozitet zbog moje autentičnosti. Ono što sam spolja, pokazao sam i unutra - rekao je Adam.

Na samo startu Igre istine Lepog Miće, zadrugari su otkrili da su Ivan Marinković i Valentina Stanković pljunuli Adama nakon izlaska iz Zadruge.

Usledio je haos Anđele, Maje i Zvezdana, Naime, Anđela je zapenila od besa zbog Majine rečenice da će se sigruno družiti sa Zvezdanom nakon Zadruge.

Filipu Caru je bilo jako čutno što su zadrugari blagi prema Maji, a svi se po njegovom mišljenju svesni šta radi.

Miljana Kulić je molila Zolu da imaju odnose, ali joj je on postavio uslov za to. Naime Zola je želeo da nosi majicu sa slikom Marije Kulić na njoj. Miljana nije pristala na to, ali su ubrzo našli kompromis, Zola je siknuo majicu, i stavio je pred njih, pa su njih dvoje započeli akciju.

Veliki šef je nakon 'Mićine igre istine' bogato nagradio zadrugare opremom za čišćenje. Brzo su ugrabili korpu i zadovoljno sklonili nešto što im je najviše potrebno.

U ranim jutarnjim satima, Anđela i Zvezdan su poimerili sve grenice. Naime, njih dvoje sui imali brutalnu vrelu akicju na samo nekoliko metara od Ane, Zvezdanove bivše.

Danas vas na programu Zadruge očekuje mnogo toga, najpre će se saznati koga je Adam Labunski postavio za novog vođu, da bi u popodnevnim satima on delio budžetama, a uveče izabrao svoje potrčke i omiljenu osobu, zato ostanite uz TV Pink, a sve vesti o najgledanijem rijlitiju čitajte na portalu Pink.rs!

