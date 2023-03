Razvezao jezik!

Prijatelj Lazara Čolića Zole, Ivica Artimagić uključio se video-pozivom u emisiju ''Pitam za druga''. On je tom prilikom progovorio o pomirenju svog prijatelja sa Miljanom Kulić, a onda izneo svoja zapažanja o njihovoj velikoj ljubavi, pa se osvrnuo i na ulogu Nenada Macanovića Bebice u celoj priči, ali je i osudio ponašanje Filipa Cara, Zolinog prijatelja, zbog davanja podrške za pomirenje s Kulićevom.

- Mislim da je Zola ovog puta kao neki vid osvete Miljani Kulić uradio. Mada mislim da on nju voli previše, tu majicu je istakao tako da bi je pridobio. Oni se vole i ja mislim da Zola više voli Miljanu nego ona njega. Do sada je svaki prekid bio s Miljanine strane, ne sa Zoline. Miljana je na to navikla i ima u glavi da joj je svaki put oprostio i nastavlja s time. Zola više nema konkurencije... Pokušavala je Miljana sa mnogima, dodvoravala se, ali ništa... Za prsten ćemo videti, ako Taćko opet uđe u Zadrugu, to je upitno - rekao je Ivica na početku i dodao:

- Bebica će ostati u stanu, Marija njega čuva. Marija ne može Zolu da smisli. Kod Zole i Bebice granice ne postoje, sad ih u isti koš stavljam. Mislio sam da Zola ima neke granice, ali sam preksinoć već video da to nije tako. On je Caru počeo da priča kako mu se ona sve više dopada. Zola mene ne može razočarati, samo sebe može razočarati. Bolje da se on bolje oseća nego ja. Prihvatiću ja njihov odnos. Večeras sam prvi put video da je Miljana dala novac Zoli. Nikad se pre nije desilo. Večeras je prvi put dala Zoli mnogo novca - ističe Aritmagić i iznosi svoje prognoze o trajanju obnovljenog odnosa Miljane i Zole.

- Trajaće duže jer nema Bebice unutra, da je on unutra bio bi prekid u roku od mesec dana. Milsim da Miljana ima neku dozu nimfomanije. Nju drugi niko neće. Neka Veliki šef da nekom zadatak da proba da osvoji Miljanu, u roku od tri sata bi u tome uspeo, siguran sam - poručio je Ivica i osudio Cara zbog jedne stvari.

- Car je jedan od inicijatora njihovog pomirenja. Cara sam navodio kao dobrog Zolinog druga. Nisam promenio mišljenje o Caru, međutim Car sve šta radi zna šta radi. Oni su bili prijatelji u etno selu i imaju naviku druženja. Car je naveo da ne treba da budu skupa, a u mnogim situacijama povezuje Zolu i Miljanu, umesto da ga vuče za ruku i govori mu da ne treba da bude s njom. On zna da Zola voli Miljanu i želi da ih zbliži. Car je svestan svega i zna dobro šta nije dobro - rekao je Zolin prijatelj.

Autor: M.K.