I ona dala svoj sud!

Luka Ivanović, koji se predstavio kao Luke Black, trijumfovao je na izboru "Pesma za Evroviziju 2023", gde se predstavio numerom "Samo mi se spava" i predstavljaće Srbiju u Liverpulu.

Pevačica Milica Todorović je pratila takmičenje, ali kako kaže, nije oduševljena nastupima, kao ni pobedničkom numerom.

- Gledala sam. Bilo je zanimljivih pesama, ali je generalno jako čudan izbor bio - rekla je pevačica.

- Bili su sve neki čudaci. Ne kažem ništa loše, treba da se da prilika novim mladim ljudima koji su talentovani za muziku. Vidim da je bilo puno kantautora, ali iskreno pobednička pesma mi se ne dopada, stvarno mi se ne dopada - rekla je Milica u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'', pa dodala:

- Momak je jako simpatičan, sladak je, istripovan mu je nastup, numera kao numera mi se ne dopada jer nema ništa ''keči''.

- Konstraktina pesma je bila ''keči'', ali ova mi se ne dopada - rekla je Milica, pa otkrila ko je bio njen favorit:

- Zejna, to mi je onako za mrdanje. Super je otpevala i bila je baš energična. Dopada mi se i Džipsi. On je jako autentičan, princ novog doba, ali njegova pesma je nedovršena, ali on kao pojava je jako autentičan - rekla je Milica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: M.K.