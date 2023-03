Maja Nikolić OSULA DRVLJE I KAMENJE po našem ovogodišnjem predstavniku na Evrosongu: NASTUP JE UKRADEN, A PESMA JE RITUAL KLANJANJA LUCIFERU!

Žestoko!

Pevačica Maja Nikolić dotakla se u jednoj emisiji ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Evrosongu Luke Bleka. Naime, pevačica smatra da je pobednička pesma "Samo mi se spava" satanistička, ali i da je nastup ukraden od strane velike svetske zvezde Lejdi Gage.

- Zašto kažem da je loša pesma? Čestitam pobedniku, ja sam patriota i navijam za Srbiju. Ovaj nastup je već viđen. Nastup je imala Lejdi Gaga 2011. godine, možete to videti na jutjubu, a pesma se zove "Born this way". Apsolutno iskopiran nastup Lejdi Gage sa Gremija. Takođe, pesma je mrmljanje i šaputanje gde ga nisam ništa razumela, ali ne samo ja već ceo narod. Nema koncepciju pevanja, mogao je da ćuti i samo da skače na sceni. Toliko je mračna pesma, u njoj nema ničeg svetlog. Pesma u kojoj nema želje za životom i bez trunke radosti. Sa mračnim kostimima đavola kojima se na kraju kidaju repovi i sa crvenim očima koje gledaju iz prikrajka. Ja bih vas da pitam zašto se toliko u istoriji čovečanstva medijskog prostora daje đavolu i zašto se veličaju takve satanske i iluminatske figure? Zašto se klanjamo slušajući takvu muziku? - rekla je prevačica i dodala:

- Ova pesma je bruka za Srbiju iz razloga što je demonizovana koreografijom i mračnom energijom spavanja. On prenosi našoj deci poruku da treba samo da im se spava. To je kolektivna psihoza. On nikako ne može da bude uzor našoj deci. Pesma Marije Šerifović je puna duha i vesela, deca treba da je pevaju. Ovde govorimo o nekoj iluminatskoj figuri i pesma je puna takvih poruka i poruka o satanizmu.

Autor: M.K.