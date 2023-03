"BILA SAM NA IVICI DA SE UBIJEM" Mira Banjac jedna je od najpoznatijih glumica, a njena teška priča nikoga ne ostavlja ravnodušim!

Glumica Mira Banjac (93) može se pohvaliti dugom karijerom, odigrala je brojne uloge u kultnim ostvarenjima, a važi za jednu od omiljenih javnih ličnosti domaće publike.

Mira je završila Pozorišnu školu u Novom Sadu 1950. godine. U toku Drugog svetskog rata bila je godinu dana u Prvoj proleterskoj brigadi, a svog detinjstva se nerado seća.

- Ja, u stvari, uopšte i nisam bila dete. Bila sam, eto, neko biće. Odrasla sam u toku strašnog rata i užasa. Drugo, živela sam kod babe. Moj otac je bio Amerikanac. Doveli su ga ovde kad je imao dvadeset i neku godinu. Nije ni znao srpski, oženili su ga mojom majkom koja je bila lepa devojka-prisetila se jednom prilikom Mira Banjac, a onda je opisala da su njeni roditelji živeli svega četiri godine zajedno, a onda su se rastali i on se vratio za Ameriku.

- Majka je otišla u Beograd, gde se zaposlila. Primače se rat, zatvoriše se granice između Srbije i Hrvatske, ona osta u Beogradu, ja u Erdeviku, gde sam i rođena, kod babe i tetke po ocu, koja je takođe došla iz Amerike i slabo govorila srpski- ispričala je Mira svojevremeno.

Kada je diplomirala, udala se za Andreju Jovanovića, svoju prvu veliku ljubav, ali je došlo do kraha braka, pa je dete sama odgajila.

- Sve se brzo dešavalo. A onda sam se od muža razvela kad je Brani bilo pet godina. Dok je bio mali, imala sam sreću da mi je majka pružala veliku podršku, a i s bivšim mužem bila sam u dobrim odnosima sve do njegove smrti. U životu dobijamo samo ono što dajemo - ispričala je Mira svojevremeno za "Stori" i nastavila:

- Pošto sam rano ostala sama sa sinom, ponekad sam mislila da zbog čestih putovanja nisam bila tu kada sam mu bila potrebna. Privatni život uvek gubi. U životu je najvažnije pronaći ravnotežu, znati šta je važno, a šta nije i svoje vreme trošiti samo na bitne stvari. Treba se pravilno rasporediti, ali naravno to nije uvek moguće jer ne zavisi sve od vas. Ali, nažalost, to se nauči tek sa godinama.

Nakon 22 godine provedene u Beogradu, glumica se iz Beograda preselila u Novi Sad.

- Čovek ima pravo da bira gde će da skonča. Vratila sam se u Novi Sad jer mi je trebao laganiji život i mirna luka. Nisam se razočarala kada sam se vratila, pošto sam našla sve ono što sam ostavila, čak i ljude s kojima sam se godinama družila. Mislim da mi pozorišni Novi Sad nikada nije oprostio pozorišni Beograd - rekla je Mira svojevremeno za "Stori".

Jednom prilikom glumica se prisetila života u Beogradu i svih teških iskustava.

- Menjala bih veliki mračni deo svog života u Beogradu - rekla je legendarna glumica u jednom intervjuu.

Mira Banjac je tada otkrila da je u jednom kriznom momentu razmišljala da sebi oduzme život.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel ‘Metropol’, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole - rekla je Mira tada i dodala:

- U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i procišcenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila. Da umirem – ne bih.“



Autor: Z.L.