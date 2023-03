Ovaj srpski SPORTISTA bio je velika LJUBAV PRINCEZE DAJANE! Sada je oženjen velikom jugoslovenskom MUZIČKOM ZVEZDOM!

Pre nego što je Srbija dobila Novaka, imala je junaka naše današnje priče - Slobodana Bobu Živojinovića!

Boba je bio ubedljivo najpopularniji teniser u bivšoj Jugoslaviji, čovek koji je popularizovao beli sport na našim prostorima.

Svojom atraktivnom igrom, razornim servisima, volejima i neverovatnom brzinom plenio je osamdesetih godina. Navijači u našoj zemlji su zbog njega učili teniska pravila, a beli sport je tada prvi put na ovim prostorima dobio svoje mesto pod suncem uz fudbal, košarku i ostale popularne sportove.

Boba je rođen 23. jula 1963. godine u Beogradu. Odrastao je na Karaburmi, a tenis je počeo da trenira već sa četiri godine. Njegovi roditelji su držali restoran u sklopu teniskog kluba i održavali su teren koji se nalazio tu, pa nije ni čudo što je od malih nogu bio vezan za reket. Kao 12-godišnjak je postao prvak Srbije, a kasnije i Jugoslavije. Sa 17 godina je važio za jednog od najboljih juniora na svetu.

Veliki zavodnik

Boba je osamdesetih godina važio za jednog od najvećih zavodnika u bivšoj Jugoslaviji, a na njegov šarm pala je i pokojna engleska princeza Ledi Dajana. Kurir je pre nekoliko godina ekskluzivno objavio da se Živojinović pre Lepe Brene viđao sa Ledi Di. Pokojna princeza je bila očarana najboljim srpskim teniserom dok je bila u braku sa princom Čarlsom. Često je dolazila na njegove mečeve, pratila ga je sa tribina kako bi bila bliže terenu, iako je su članovi kraljevske porodice imali VIP ložu.

"Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri neko poput nje. Jer se nije dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina" tajnovit je bio Boba na pitanje o njegovom odnosu sa princezom.

Boba nije krio da su bili veoma bliski.

"Nedelju dana pre Vimbldona 1987. održao se humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Ledi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao egzibicioni meč, pa je ona opet došla. I ponovo me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski", otkrio je Živojinović.

Laskalo mu je što sa tribina prati njegove mečeve.

"Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Volela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Dajana je bila predivna osoba s kojom sam mogao da razgovaram o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počastvovan sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor", prisetio se 2016. godine Boba.

32 godine u srećnom braku

Ranih osamdesetih godina Boba je bio u vezi sa Zoricom Desnicom, a iz te ljubavi 1985. godine rodio se sin Filip.

1986. godine je upoznao u to vreme najveću estradnu zvezdu u bivšoj zemlji - Lepu Brenu. Upoznali su se posle premijere njenog filma "Hajde da se volimo" u Domu sindikata. Taj susret bio je sudbinski, odmah se među njima osetila snažna energija, a Brenu je oduševila njegova spontanost.

Boba se rastao sa Zoricom i koristio je svaki slobodan trenutak da vreme provodi sa Brenom. Postali su najpopularniji par u Jugoslaviji. Venčali su se 7. decembra 1991. godine u hotelu "Interkontinental". Brenin kum bio je čuveni menadžer Raka Marić, a Bobin rumunski milijarder Jan Cirak. Bilo je to venčane veka. Na glamuroznoj svadbi bilo je prisutno više od 600 zvanica. Poznati sportisti, glumci, estradne zvezde, političari... bili su gosti slavnog para, a mladenci su se uključili uživo i u Dnevnik na RTS-u.

Dobili su dva sina Stefana i Viktora i njhov brak i dalje važi za jedan od najstabilnijih na "zvezdanom nebu". Već 32 godine njhova ljubav odoleva svim iskušenjima.

Autor: Z.L.