POSLEDNJE PORUKE NASTRADALOG PEVAČA KIDAJU DUŠU! Pevačev prijatelj ispričao kako je Nemanja proveo DAN PRED SMRT, devojka mu ZANEMELA OD BOLA!

Vest o tragičnoj pogibiji Nemanje Vukovića, bivšeg učesnika muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" šokirala je sve.

Novinari su uspeli da stupe u kontakt sa Nemanjinim kolegom i prijateljem Aleksandrom Acom Stevićem, s kojim je pokojni pevač godinama bio nerazdvojan. On je ispričao kako je izgledao poslednji dan Vukovićevog života i kakvi su im bili planovi za naredne dane.

- Nemanja i ja smo trebali da imamo svirku u četvrtak i da idemo za vikend u Zagreb. U nedelju smo imali svirku u Kovinu. On je tamo ostao da spava i sve je bilo okej. Ostalo je da se vidimo juče, kada je on otišao za Beograd da se vidi sa nekim ljudima i da uzme kaparu za jednu svadbu. Dopisivali smo se da se vidimo juče posle toga. Napisao mi je da je nešto u gužvi i da se čujemo kasnije. Na tome je ostalo. Video sam da mi ne odgovara na poslednju poruku, zvao sam ga više puta i eto... Imali smo razne planove, ali džaba sad... Ne mogu još da prihvatim da ga nema. O njegovoj nesreći i pogibiji znam samo onoliko koliko sam čuo iz medija, nisu mi poznati detalji... Nije mi rekao gde ide, niti ja znam zašto se on i našao na tom auto-putu - kroz jecaje je ispričao Aleksandar.

On je rekao i kako su Nemanjina porodica i devojka reagovali na vest o tragediji i kako se oni sada osećaju.

- Iza Nemanje su ostali roditelji i dva brata. Oni žive u Foči. Bili smo tamo više puta i svirali, išli na rafting. Nisam uspeo da se čujem sa njegovim roditeljima. Samo sam uspeo da dobijem njegovu devojku. Oni su baš prva ljubav, ozbiljno je to bilo. Ona je u šoku, ne može da dođe k sebi. Nešto kratko smo popričali i odmah je ugasila telefon, kao i njegov brat - završio je muzičar.

Autor: pink.rs