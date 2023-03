ŠOKIRAĆETE SE KAD OVO ČUJETE! Dara PRIZNALA da li je probala NEDOZVOLJENE SUPSTANCE, pa otkrila koliko je NAJBRŽE vozila!

Iskrena, kao i uvek!

Voditelj Ognjen Amidžić ugostio je u svojoj kultnoj emisiji "Amidži šou" pevačicu Daru Bubamaru, koja je otkrila koji deo njenog novog hita koji je pokorio jutjub, "Koka roka", joj se uopšte ne sviđa.

- Je l' ima neki deo pesme "Koka roka" da ti se ne sviđa - pitao je Ognjen.

- Ima, to je onaj deo: "Ova koka gudru ne voli", jer ja ne volim gudru, to sam promenila da ne misle ljudi da ja to volim - rekla je Dara.

- Znači ti nikada nisi probala drogu - pitao je voditelj.

- Nikad u životu. Ja se nikad nisam ni napila u životu. Nikad, što je trebalo možda nekada da se opustim, volim da vladam svojim umom. Majke mi, ja se bojim toga. Jednom ću se napiti kod kuće. Imam jedan mali porok u životu, što sam počela da pušim cigarete - rekla je pevačica.

- Koliko si najbrže vozila - pitao je Ognjen.

- 280 i to sam Ferarija vozila. Mene to jedino ubuđuje, nemaš osećaj da voziš brzo. Po gradu baš sporo vozim, zbog ljudi, dece i pešačkog prelaza - rekla je Dara.

Autor: N.Ž.