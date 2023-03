'10 GODINA BEZ KOMUNIKACIJE SA OCEM' Sin Dada Topića rešio da konačno progovori: Jako je čudan, dosadilo mi je da ga uvek prvi zovem

Čuveni muzičar Dado Topić (73) ima dva sina iz dva braka, Daniela i Reu. Stariji sin Daniel živi u francuskoj prestonici i bavi se modnom fotografijom.

- Dugo živim u Parizu, od svoje osme godine, ovde sam završio školu i fakultet. Bavio sam se manekenstvom, putovao sam po Evropi, Aziji i Americi, a onda sam prešao na fotografiju, zbog koje sam takođe stalno na putu. U poslednje vreme sam u Parizu jer mi je mama bolesna - rekao je sin Dada Topića.

- Manekenstvom sam počeo slučajno da se bavim i kroz taj posao sam se zaljubio u fotografiju. Više mi se sviđa da budem iza kamere nego ispred. U Pariz smio došli svi zajedno, mama, tata i ja 1982. godine. Onda su se zakomplikovale stvari između mame i tate, odlučili su da se razvedu. Mama je rešila da ostane u Parizu, a tata se vratio kući. Tad smo se jedno drugom izgubili iz vida, posle je došlo do rata. Oca nisam video 10 godina, od moje osme do 18. godine - otkrio je iskreno Daniel.

- Kad si dete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i belo. Prihvatiš to onako kako jeste. Sve je to život. On je do moje osme godine bio najbolji tata na svetu i tu je zaradio kredit kod mene. Šta je bilo, bilo je. Ne volim da ostajem u prošlosti, volim budućnost. Ne možeš ljudima zameriti, svi imamo neke okolnosti, naše probleme, pa šta je, tu je. Nismo imali nikakav kontakt. Bilo je komplikovano, nije bilo mobilnih telefona, niti mogućnosti za komunikaciju kao sada. Do ponovnog susreta je došlo kad me je pozvao. Otvarao je studio u Rogoznici u Hrvatskoj. Tog leta sam otišao tamo i videli smo se. Zajedno smo proveli to leto - naveo je Topić, pa otkrio da li je sa ocem sada u kontaktu.

- Ne toliko. Imamo čudan odnos. Uvek sam ja bio taj koji je zvao i stavljao drvo u tu vatru. Jednog dana mi je dosadilo da uvek ja budem taj koji će pozvati. Danas s ljudima možeš da kontaktiraš kako hoćeš. On je jako čudan. Ne zameram mu. Ako mu sutra nešto bude trebalo, tu sam. Otac je otac, krv je krv. Ja sam uvek tu za ljude, ali se ne namećem. Ako me hoćeš pozvati, pozovi me. Tata je tata, ali neke stvari moraš prihvatiti. Pokušao sam da razumem, ali neke misterije, nažalost, ne možeš da otkriješ. Svi mi imamo nešto što moramo da prihvatimo, a ja sam to prihvatio i okej sam s tim. Nešto ne razumem, a moram da poštujem šta drugi ljudi hoće. Postala nam je navika da ne kontaktiramo često, da tako kažem. Mi smo super kada se čujemo, samo što to nije redovno. Ali nije to samo do njega. I ja sam živeo takav život da sam uvek bio negde na putu - istakao je.

- Nemate pojma koliko meni Beograd nedostaje. Tetka i teča mi žive u Obrenovcu, ja sam svoju mladost proveo tamo. Išao sam u Beograd, na Adu Ciganliju. Prve žurke, prve devojke, meni je to sve Beograd, Srbija. Mnogo mi nedostaje. Voleo bih u budućnosti da se više približim, da malo radim i u Srbiji - zaključio je Daniel za "Kurir".

