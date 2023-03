Voli da šopinguje!

Glumica Mirka Vasiljević je zajedno sa ekipom "Premijere" jedan dan provela u šopingu, te priznala koliko uživa u vremenu za sebe.

- Ima dana kada mi je to uzaludno trošenje vremena, novca, ali zavisi od perioda do perioda. Ako sam za to, krenem u šoping, a ako ne, ne. Ništa ne radim na silu - rekla je ona.

Glumica je potom priznala da ljudi često umeju da se našale na njen račun jer se oblači ozbiljnije za svoje godine.

- Ja sam neko ko voli da se oseća prijatno, i to je to. Kada u garderoberu vidim da je deci omalila garderoba, počastim ih, a isto tako i sebe - dodala je Mirka.

Autor: